Il y a une semaine, nous apprenions que les PC équipés de certaines puces Intel Atom ne pouvaient pas basculer sous Windows 10 Creators Update. Faute de pilotes adaptés présents dans l’OS.

Microsoft vient de confirmer au site The Verge que les Atom Clover Trail ne sont plus supportés par Windows 10 : « Ils nécessitent un support matériel supplémentaire, reconnaît un porte-parole de la firme. Cependant, ces systèmes ne sont plus pris en charge par Intel . Sans les pilotes nécessaires, ils peuvent être incapables de passer à Windows 10 Creators Update sans impact potentiel sur les performances. »

Dans la pratique, les machines équipées de puces Intel Atom Clover Trail sont purement et simplement non supportées par Windows 10 Creators Update. Il est donc recommandé aux utilisateurs concernés de rester sous Windows 10 Anniversary Update. Lequel sera mis à jour jusqu’en janvier 2023, assure Microsoft.

Atom 32 bits = out

Les Intel Atom Clover Trail sont des SoC d’ancienne génération, gravés en 32 nm. Nous y retrouvons les références suivantes : Atom Z2520, Z2560, Z2580 et Z2760. A priori, les Atom Z3000 Bay Trail et les Atom x5/x7 Cherry Trail restent supportés.

Un signe permet de distinguer ces composants les uns des autres : les Atom Clover Trail sont des offres 32 bits, alors que leurs successeurs acceptent les instructions x86 64 bits.

