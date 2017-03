Le Suisse TAG Heuer présente une montre connectée de haut de gamme, la Connected Modular 45. Cette smartwatch est accessible à des prix allant de 1600 euros à 6600 euros, suivant les modèles. Du haut de gamme donc, avec verre saphir et boîtier étanche en titane. Mais aussi une offre très modulaire, avec pas moins de 56 modèles proposés à la vente, et de nombreuses options de personnalisation.

« Fabriquée en Suisse et conçue en collaboration avec Intel, la TAG Heuer Connected Modular 45 est une montre innovante qui permet aux utilisateurs de rester connectés et organisés, où qu’ils soient », précise le géant américain des semi-conducteurs dans son communiqué.

Une vitrine pour Intel

Cette smartwatch a en effet pour particularité d’adopter des technologies Intel. À savoir un processeur Atom de la gamme Z34XX, comprenant deux cœurs x86 cadencés à une fréquence non précisée.

La connectivité réseau comprend Bluetooth et WiFi 802.11n. Mais pas de 4G. GPS et NFC sont toutefois de la partie. L’écran est un modèle tactile Amoled de 1,39 pouce, pour une résolution de 400 x 400 points. 512 Mo de RAM et 4 Go d’espace de stockage sont proposés.

Le tout fonctionne sous Android Wear 2.0, avec prise en charge de fonctions avancées, comme le pilotage à la voix et le paiement sans contact. L’autonomie de la TAG Heuer Connected Modular 45 se fixe à un maximum de 25 heures, précise l’horloger.

À lire aussi :

ZTE préparerait une smartwatch Android, la Quartz

Faute de smartwatches, Fitbit veut cibler les feature watches

Google va lancer deux smartwatches Android Wear 2.0 en 2017