TCL promet la révolution du mobile avec ses smartphones BlackBerry

Récemment, BlackBerry a renforcé son partenariat avec le constructeur chinois TCL. Voir à ce propos notre précédent article « BlackBerry confie ses smartphones à TCL ». Traduction de cet accord : BlackBerry abandonne purement et simplement le marché des terminaux mobiles. Les futurs smartphones frappés du logo de la firme seront conçus, assemblés et distribués directement par TCL.

Une nouveauté importante dévoilée en janvier

TCL Communication Technology assemblait déjà les DTEK50 et DTEK60 du Canadien. Il produit également les smartphones Alcatel Onetouch. La marque BlackBerry est l’occasion rêvée pour le constructeur chinois de monter en gamme. Mais aussi d’aborder de nouveaux marchés, comme celui des smartphones à clavier physique. La firme promet de « dévoiler une première évolution dans l’industrie mobile ». Ainsi que de nouvelles offres dans le catalogue des smartphones BlackBerry.

« Nous sommes parvenus à un point dans notre industrie où nous devons aller là où aucun autre fabricant de terminaux mobiles n’a été auparavant. Mais aussi évoluer dans notre façon de servir nos clients et les consommateurs. La croissance des entreprises et du marché doit aller au-delà de la simple fourniture de terminaux mobiles axés sur le rapport qualité-prix et doit maintenant inclure un portefeuille beaucoup plus complet d’appareils et de marques. »

L’avenir de TCL se dessine donc de la sortie : Alcatel Onetouch pour des solutions abordables, au rapport performances / prix imbattable ; BlackBerry pour des offres premium plus originales.

TCL n’attendra pas le MWC 2017

C’est donc dès le Consumer Electronics Show 2017 de Las Vegas, qui se tiendra début janvier, que TCL présentera les nouveaux BlackBerry. Des produits qui ne seront peut-être toutefois commercialisés que début mars, lors du Mobile World Congress 2017 de Barcelone.

Toutes les attentes sont tournées vers ce qui pourrait devenir le DTEK70 : le smartphone « Mercury ». Ce terminal mobile pourrait signer le retour des téléphones mobiles à clavier physique intégré. Selon les dernières rumeurs, il proposera un écran 4,5 pouces Full HD, piloté par un processeur Qualcomm Snapdragon 625 (8 cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 2 GHz). Le tout devrait être épaulé par 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Une offre de milieu de gamme donc, mais avec un facteur de forme original.

Pour plus de détails sur le BlackBerry « Mercury » DTEK70, voir notre précédent article « Un nouveau BlackBerry à clavier en approche ». Reste à savoir si TCL profitera de l’occasion pour monter en performances. Avec par exemple des combinés Alcatel ou BlackBerry optant pour des processeurs plus rapides. Comme le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 821. Une puce qui comprend 4 cœurs Kryo (2 x 2,35 GHz et 2 x 1,6 GHz) gravés en 14 nm. Réponse début janvier.

