Samsung débranche définitivement le Note7 en France. S’en est fini du Galaxy Note7. Les derniers récalcitrants qui s’obstinaient à conserver le terminal de Samsung ne vont plus avoir d’autre choix que de le rendre ou arrêter de s’en servir dans tous les cas. Demain, mardi 31 janvier, le constructeur coréen va faire une mise à jour qui bloquera la charge de la batterie et les fonctions radio. « Après la mise à jour logicielle, il sera possible de transférer ses données en branchant le câble d’alimentation, explique l’entreprise dans un message. Une fois ce câble branché, l’appareil pourra transférer les données, puis une fois débranché, l’appareil s’éteindra. » Le Note7 sera alors inutilisable. Rappelons que les problèmes de surchauffe du module de charge sont à l’origine du programme de rappel du terminal par Samsung qui propose un échange ou un remboursement. A ce jour, 94% des Note7 commercialisés en Europe ont été récupérés. En rendant définitivement inopérant son terminal, Samsung entend donc mettre un terme aux risques d’accidents d’explosion de batterie qui pourraient encore survenir. Pour mieux fermer la page et se tourner vers son prochain terminal haut de gamme, le Galaxy S8.

Le Danemark nomme un ambassadeur auprès des Gafa. C’est une première mondiale. Prenant acte du fait que les grands acteurs du numérique comme Apple, Google, Facebook ou Microsoft ont un impact sur la vie des citoyens « aussi important que des pays entiers », le ministre des Affaires étrangères danois, Anders Samuelsen, a annoncé la nomination future d’un ambassadeur auprès de ces nouvelles puissances. A l’appui de sa décision visant à resserrer les liens avec les mastodontes du numérique, Anders Samuelsen a pointé un rapport du Financial Times montrant que les valeurs boursières d’Apple ou Google sont si énormes que, si ces entreprises étaient des pays, elles seraient proches d’intégrer le G20, qui regroupe les 20 premières économies du monde. Deux groupes de premier plan, Apple et tout récemment Facebook, ont choisi le Danemark pour implanter un de leurs datacenters géants.

Un ransomware bloque la vidéosurveillance de Washington. Selon le Washington Post, quelques jours avant la fête d’intronisation de Donald Trump, la capitale administrative des Etats-Unis, a perdu le contrôle de 70% du stockage des vidéos prises par les caméras de surveillance. En cause, un ransomware qui a touché 123 enregistreurs sur 187 du 12 au 15 janvier. La cyberattaque a été limitée aux CCTV (caméras de vidéosurveillance) surveillant les et n’est pas remontée jusqu’au réseau informatique de la ville. Les autorités assurent ne pas avoir payé la rançon. A la place et face à l’évènement du jour de l’inauguration, elles ont préféré tout débrancher et réinstaller un nouveau logiciel.