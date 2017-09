Un iPhone Edition en vue. S’il est à peu près certain qu’Apple présentera l’iPhone 8 le 12 septembre prochain lors de son prochain événement (qui se déroulera au nouveau siège de la firme), quid des iPhone 7s et 7s Plus supposés depuis des mois ? Ils pourraient tout simplement ne jamais voir le jour. 9to5Mac rapporte que plusieurs vendeurs croisés à l’IFA de Berlin, et qui s’appuient sur des sources en provenance de Shenzhen, pensent qu’Apple présentera un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et un iPhone Edition. Se pourrait-il que les iPhone 8 constituent la continuité « normale » des iPhone 7 et que la version Edition du smartphone sera celle qui marquera effectivement les 10 ans du téléphone d’Apple ? Dans ce cas, Edition pourrait hériter de la disparition du bouton Home, d’un chargeur sans fil, d’un écran quasi bord à bord en verre Gorilla Glass 5, de la reconnaissance faciale 3D et d’autres innovations. Réponse dans quelques jours.

400 Go sur une microSD. Si les fabricants de smartphones annoncent, avec leur modèles haut de gamme, supporter jusqu’à 2 To d’extension de stockage sur carte micro SD, il ne s’agit que d’un volume théorique propre à la technologie SDSX. Dans les faits, on en est encore très loin. Mais on s’en rapproche. Sandisk a profité de l’IFA de Berlin pour présenter une micro SD de 400 Go, la Ultra microSD UHS-I. Soit la plus grande capacité à ce jour pour une carte embarquée dans les smartphones et le double de la microSDXC présentée deux ans auparavant, toujours par la filiale de Western Digital. De quoi embarquer un volume conséquent de photos, vidéos, musique… Particulièrement destinée aux terminaux Android, la nouvelle microSD transfère les données jusqu’à 100 Mbit/s. Et la carte est optimisée pour l’exploitation des applications. Une ultra performance qui se paie au prix fort : 250 dollars.

Windows 10 Fall Creators Update confirmé pour le 17 octobre. Microsoft a finalement confirmé la livraison de Windows 10 version Fall Creators Update pour le 17 octobre prochain. La date avait été éventée accidentellement par Lenovo. La nouvelle itération majeure de Windows 10 se distinguera par le renforcement de la sécurité à coup d’intelligence artificielle (IA), de nouvelles fonctionnalités propres à l’assistant Cortana ou encore la reconnaissance d’écriture. Pour l’heure, l’éditeur de Redmond en est à corriger au mieux les derniers bugs. Une build 16281 en direction des Insiders (les beta-testeurs adhérents au programme de tests) a récemment été livrée, indique ITespresso.fr.