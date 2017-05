Alter Way se renforce dans le digital. La société de services en technologies Open Source Alter Way se porte acquéreur de Lp digital agency, agence Web du groupe Lp digital, pour un montant non communiqué. Son dirigeant, Sylvain Lejarre, rejoint le comité exécutif de la SSLL. L’agence Lp digital travaille notamment pour la Caisse des dépôts, Disneyland Paris, Groupama, Altran, Vinci Concessions ou l’Andra sur le marketing, digital, l’accessibilité numérique, le design UX ou l’intégration de projets Web. Avec désormais 30 collaborateurs dédiés à la stratégie et au conseil digital, Alter Way regroupe au total environ 150 personnes sur 3 agences (Paris, Lille et Lyon) et devrait peser quelque 15 millions d’euros de CA annuel. L’acquisition de Lp digital agency s’inscrit dans une vague de rachats d’agences digitales par les sociétés de services informatiques. Il s’intègre également au plan Buld4Run d’Alter Way, visant à amener le chiffre d’affaires de la société à 40 millions d’euros en 2020.

Qualcomm poursuit les fournisseurs d’Apple. La tension monte entre Qualcomm et Apple. Alors que les deux entreprises en appellent aux tribunaux pour régler leurs différents, le concepteur de chipset s’attaque désormais aux fournisseurs de la firme de Cupertino. Qualcomm a porté plainte contre Foxconn, Pegatron Corporation, Wistron Corporation et Compal Electronics pour avoir enfreint leurs accords de licence en en payant plus les royalties dues au titre des puces Qualcomm utilisées dans les iPhone et iPad. Une infraction orchestrée par Apple, selon le vendeur des Snapdragon, alors que les accords de licences avaient été signés avant que Cupertino ne produise son premier iPhone. « Nos contrats de licence avec les fabricants d’Apple restent valables et exécutoires, revendique Qualcomm dans sa communication. Les fabricants doivent continuer à respecter leurs obligations en vertu de ces accords et Apple devrait cesser immédiatement ses interférences. » En début d’année, Apple portait plainte contre Qualcomm à propos d’un rabais d’1 milliard de dollars jamais reversé. Notamment.

Biz Stone de retour chez Twitter.L’annonce du come-back du co-fondateur du site de micro-blogging a revitalisé le cours de l’action en bourse. Dans un article publié sur medium.com, Biz Stone, a annoncé qu’il réintégrait Twitter d’ici 2 semaines. L’autre fondateur et actuel CEO, Jack Dorsey a salué ce retour dans un post. « Je suis heureux de voir que l’énergie et l’entrain de Biz revenir chez Twitter. »>em> Biz Stone avait quitté le groupe à l’occasion d’un remaniement à la mi-2011, pour créer le site Medium. Ce retour doit redonner une impulsion à la société qui depuis quelques mois cherche des nouveaux leviers de croissance. Jack Dorsey a poussé plusieurs initiatives et changements sur le média social.

Microsoft corrige le bug « J ». Il aura fallu 7 ans à Microsoft pour corriger le bug dit « J ». J comme la lettre qui apparaissait dans les e-mails envoyés sous Outlook en lieu et place du fameux émoticon « :) » symbolisant un sourire pour exprimer un contentement ou un trait d’humour. Ce bug était dû à une mauvaise conversion des polices Wingdings de l’éditeur de Redmond avec les systèmes de fontes extérieurs à ses clients de messagerie. Seuls les utilisateurs sous Outlook voyaient bien le smiley. Les autres n’avaient plus qu’à s’interroger sur l’énigmatique présence de la 9e lettre de l’alphabet souvent placée en fin de phrase. Si Microsoft a confirmé avoir corrigé le bug en question, il reste à déployer le correctif sur l’ensemble des systèmes. Ce qui devrait être fait dans le courant de l’année, a précisé la firme. Après 7 ans d’attente, on n’est plus à quelques mois prêts…