Apple va payer 4,3 milliards de dollars à Samsung. La firme de Cupertino aurait passé commande à Samsung Display de 60 millions d’écrans OLED pour son prochain iPhone, explique The Investor. L’année dernière, Apple avait passé un contrat avec Samsung Display pour la fabrication de 100 millions d’écran OLED. Ces derniers devraient équiper l’iPhone 8 en remplacement des écrans LCD actuellement présents sur les iPhone 7. Avec cette commande supplémentaire d’écrans, la rumeur sur la disponibilité de tels écrans sur plusieurs déclinaisons d’iPhone 8 est relancée. En tout cas la production de l’iPhone 8 a débuté avec un peu d’avance. Le smartphone n’est pas attendu avant septembre 2017 et son prix risque d’être revu à la hausse, au-dessus de 1000 dollars.

Salesforce propose Einstein aux centres de contacts. Salesforce vient d’annoncer Service Cloud Einstein. Cette nouvelle offre qui s’appuie sur les technologies d’intelligence artificielle (IA) Einstein présenté à Dreamforce en octobre dernier, entend faciliter la vie des agents des centres de contacts et de leurs responsables. L’offre propose Einstein Case Management, une fonctionnalité qui dirige automatiquement les appels vers les contacts les plus pertinents en se basant sur l’auto-apprentissage du système. La plate-forme s’occupe également de recueillir les principales informations clients, généralement à partir d’un chatbot, qui permettront à l’agent du centre d’appel de mieux cerner le problème du client. De l’autre côté, Einstein Supervisor se destine, comme son nom l’indique, aux superviseurs. En s’appuyant sur des technologies d’analytique temps réel, le service leur fournira des données plus précises sur la disponibilité des agents, les temps d’attente, etc. « Service Cloud Einstein permet aux entreprises de transformer toute relation client en conversation intelligente qui stimule la loyauté de la marque et crée des clients pour la vie », se félicite Adam Blitzer, responsable Service et Sales Clouds chez Salesforce. Supervisor est d’ores et déjà disponible mais Case Management le sera plus tard dans l’année après une période de tests pilotes.

Intel et John McAfee négocient. Intel et John McAfee vont-il trouver un terrain d’entente ? Les deux parties sont en conflit autour de la marque McAfee. Cette dernière est aujourd’hui détenue par le fonds d’investissement TPG après qu’Intel lui a revendu 51% des parts d’Intel Security en 2016, filiale elle-même fondée sur les bases du rachat de l’éditeur McAfee en 2011. Or, à l’occasion de cette transaction, son fondateur John McAfee a fait connaître son intention de récupérer son nom pour renommer sa société MGT Capital Investments en « John McAfee Global Technologies ». Malgré un premier refus de la justice, John McAfee a tenu bon justifiant de pouvoir utiliser son propre patronyme. L’affaire se dirigeait alors vers un tribunal de New York. Mais, aux dernières nouvelles, Intel et John McAfee ont informé le juge J. Paul Oetken chargé de l’affaire qu’ils sont d’accord pour tenter de trouver un règlement à l’amiable. Mais rien ne dit non plus qu’ils y parviendront.