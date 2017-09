Avast intègre enfin AVG. Un peu plus d’un an après l’acquisition d’AVG, Avast annonce une nouvelle offre de sécurité en direction des PME. Baptisée Avast Business Antivirus, celle-ci s’appuie notamment sur les technologies d’analyse comportementale de l’éditeur tchèque racheté 1,3 milliard de dollars en juillet 2016. Cette nouvelle offre en direction des entreprises complète donc la précédente qui était dépourvue de l’analyse comportementale chargé de repérer les comportements suspects sur les postes de travail. En outre, l’arrivée d’AVG vient renforcer la base clients, particulièrement des PME, dont l’analyse des PC dans le monde permet d’enrichir la base virale. Combiné à AVG, Avast revendique 400 millions de postes protégés.

MapR lève 56 millions. Alors que l’entrée en bourse se fait attendre, MapR engrange les levées de fonds. La plate-forme de big data conçue sur le framework Open Source Hadoop a convaincu les investisseurs historiques. Google Capital, Lightspeed Venture Partners et New Enterprise Associates ont remis au pot, indique ITespresso.fr. MapR entend se distinguer de ses concurrents Cloudera et Hortonworks par des fonctions de sécurité supplémentaires. L’éditeur se dit également en mesure de traiter 1,5 To de données en moins d’une minute. Depuis sa création en 2009, MapR a bénéficié de 6 tours de table pour un total de 250 millions de dollars. A quand le prochain ?

De nouvelles Surface à l’automne. Microsoft devrait profiter de son événement Future Decoded le 31 octobre et 1er novembre prochain à Londres, pour dévoiler ses nouvelles solutions Surface. Selon The Verge, Redmond pourrait présenter une Surface Pro 4G-LTE. On parle aussi d’une nouvelle Surface Book et d’un renouvellement de la Surface Hub. Mais la surprise pourrait venir d’où on ne l’attend pas : un PC deux-en-un doté d’un processeur à base de technologie ARM. En décembre dernier, Qualcomm faisait tourner Windows 10 sur une plate-forme Snapdragon. En mai dernier, Qualcomm annonçait l’adoption de son Snapdragon 835 Mobile PC par trois constructeurs : Asus, HP et Lenovo. Microsoft pourrait s’inscrire comme le quatrième.