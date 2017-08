Télégrammes : Drahi rêve de Charter, Google Cloud baisse le prix du stockage SSD, Essential lève 300 millions de dollars

Patrick Drahi étudie le rachat de Charter. L’appétit du Tycoon des télécoms n’est pas rassasié et veut poursuivre son rêve américain en étudiant l’acquisition de Charter, le deuxième câblo-opérateur des Etats-Unis. Une opération qui pourrait dépasser les 200 milliards de dollars dette incluse. Les analystes financiers restent circonspects sur cette information donnée par le média CNBC. Le montant est trop élevé pour Altice valorisé 31 milliards d’euros et sa filiales américaine 23 milliards de dollars. Il sera quasiment impossible de financer un tel rachat. En juillet, Charter avait repoussé une offre de rachat de la part de Softbank proposant de fusionner le câblo-opérateur avec l’opérateur Sprint.

Google Cloud taille les prix du stockage SSD. Dans la guerre tarifaire que se livre les fournisseurs de Cloud, on pense souvent au prix de la VM, mais il existe aussi d’autres curseurs. C’est le cas du stockage un élément essentiel dans la création d’une instance. Google Cloud annonce une baisse de 63% du prix sur le stockage SSD. Ainsi aux Etats-Unis, le tarif tombe à 8 cents par mois et par gigaoctet. Ce type de stockage haute-performance est adapté à l’analyse de données, au Big Data. Les baisses peuvent paraître anecdotiques, mais sur une facture de plusieurs To de données, le changement est visible pour une entreprise.

Essential lève 300 millions de dollars. La start-up d’Andy Rubin, papa d’Android, séduit les investisseurs en glanant 300 millions de dollars. Parmi les investisseurs, on trouve Tencent et Alexa Fund (le fonds d’investissement d’Amazon). Cette jeune pousse travaille sur l’Essential Smartphone qui sera distribué par Best Buy et Amazon. Pour l’instant, une seule image a circulé autour de ce smartphone dont on attend la date de présentation. Rivalisant avec l’iPhone et les Galaxy Note haut de gamme de Samsung, son lancement ne devrait pas tarder. Andy Rubin mise sur la modularité de son smartphone pour faire la différence. A suivre…