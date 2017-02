Equinix renforce son offre datacenter à Londres. Equinix poursuit son expansion en Europe. Le réseau de datacenter vient d’annoncer la signature d’une transaction, au montant non précisé, pour acquérir IO UK. Ouverts en 2015 à Slough (dans la banlieue ouest de Londres), ces bâtiments seront rebaptisés LD10. Ils apportent 350 armoires de capacité aujourd’hui exploitée et dix fois plus de disponibilités à termes. Sur l’année d’exercice 2015, IO UK a annoncé un chiffre d’affaires de 1,4 million de dollars. LD10 permettra de joindre New York en 30 ms de latence et Francfort en 4 ms. Il viendra s’interconnecter directement avec les datacenters LD4, LD5 et LD6 sur le campus de Slough. Lequel constitue une des principales places d’interconnexion pour les entreprises de la finance en Europe. Equinix revendique plus de 1 300 entreprises clientes au Royaume-Uni.

Blackberry investit le marché indien. Même s’il ne constitue plus son activité principale, Blackberry maintient sa présence sur le marché des smartphones. En licenciant des partenaires pour produire et commercialiser des terminaux sous sa marque. Le Canadien vient en ce sens de signer un nouvel accord avec l’indien Optiemus Infracom. Ce dernier se chargera de couvrir l’Inde, le Sri Lanka, le Nepal et le Bengladesh. C’est le troisième accord d’externalisation de ce type que signe Blackberry après le japonais TCL Communication et la coentreprise PT BlackBerry Merah Putih en Indonésie.

Tim Cook en France. A Marseille, à Paris, voire à Toulouse… Tim Cook a la bougeotte. Le patron d’Apple s’est rendu dans la cité phocéenne dimanche, et plus précisément à l’Apple Store du centre commercial Les Terrasses du Port de Marseille. Pour y faire quoi ? On n’en sait rien, aucune annonce officielle n’accompagnant sa visite. En apparence, il s’agirait d’une simple visite de courtoisie. « Je suis très heureux de découvrir ce site magnifique, dans l’une des plus belles villes du monde ! Cela faisait longtemps que je voulais me rendre à Marseille », a déclaré le CEO de Cupertino à nos confrères de La Provence, selon des propos repris par ITespresso.fr. Tim Cook en aurait profité pour visiter le MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) et s’entretenir avec Jean-Claude Luong, community manager Instagram Marseille dont certains clichés de l’exposition Igers Marseille qu’il a organisé ont été repris dans le cadre de la campagne publicitaire de l’iPhone. Aux dernières nouvelles, le dirigeant a également fait un tour à l’Apple Store du Carrousel du Louvre à Paris ce lundi. Toujours sans fournir d’explication. Difficile de croire que le patron d’Apple a fait 9000 km pour simplement visiter les Apple Store de France…