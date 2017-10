4 des 10 smartphones les plus vendus sont des iPhone. Avec 32 millions d’exemplaires, l’iPhone 7 est le smartphone le plus vendu dans le monde sur le premier semestre, selon IHS Markit. Suivi de… l’iPhone 7 Plus (29,9 millions). Sans grande surprise, le troisième est un Samsung. Mais pas le Galaxy S8 comme on aurait pu s’y attendre mais le Galaxy Grand Prime Plus (20,1 millions d’unités). Le S8 n’arrive qu’en 5e position (10,6 millions) à égalité avec le S8 Plus derrière l’iPhone 6S (11,3 millions). L’iPhone SE figure aussi dans le classement des 10 terminaux mobiles les plus vendus à la 9e position (9,3 millions). Apple et Samsung squatent donc le classement. Le seul constructeur alternatif est Oppo qui arrive en 10e position avec le A37.

Orange Bank le 2 novembre. Après le lancement initialement prévu en juillet dernier, Orange Bank devrait être lancé le 2 novembre prochain. C’est Stéphane Richard en personne qui l’a annoncé lors du conseil d’administration de l’opérateur. L’offre de banque mobile a vocation a offrir les même services qu’une banque traditionnelle avec la souplesse apportée par l’application mobile. Ce qui a impliqué de lourds développements expliquant le retard du lancement. Orange Bank constitue l’un des leviers de croissance de l’opérateur en France.

14 To dans un disque 3;5 pouces. Western Digital vient d’annoncer l’Ultrastar Hs14 de marque HGST. Il s’agit du premier disque dur 3,5 pouces de classe entreprise capable d’embarquer 14 To de données. Soit 40% de capacité suplémentaire par rapport à son prédécesseur. Sous technologie SMR (Shingled Magnetic Recording), WD annonce également une vitesse d’écriture séquentielle doublée. Une solution dédiées aux datacenter Cloud et hyperscalaires pour le traitement du Big Data.