Télégrammes : Mots de passe affligeants, Intel lorgne sur l’IoT Retail, CrossCall lance le Trekker X3, L’app économie explose

Les consternants mots les plus utilisés. Le marronnier de la sécurité IT revient en 2017 avec une inexorable rengaine sur le tiercé de tête des mots de passe les plus utilisés du classement réalisé par Keeper Security. On retrouve donc au panthéon de la bêtise, le très populaire 123456, suivi de la version allongée 123456789 et pour les adeptes du clavier anglo-saxon, QWERTY. Les variantes des premiers chiffres du clavier sont aussi en bonne position. Il faut attendre la 8ème position pour retrouver un mot avec des lettres, l’indéboulonnable « password ». On notera la présence en 21ème position du mot Google.

Intel lance une plateforme IoT pour la distribution. Le monde de l’Internet des objets se verticalise en adressant spécifiquement certain secteur d’activité. C’est le cas de la distribution où le CEO d’Intel a présenté à l’occasion d’une conférence, RPP (Responsive Retail Platform). L’objectif est de coordonner les équipements, les logiciels, les API et les capteurs pour le secteur de la distribution. Le directeur marketing d’Intel, Ryan Parker a indiqué, « pensez la plateforme comme étant un processeur Intel Xeon multi-tenant pour les magasins ». Le cœur de la plateforme s’articulera autour de capteurs basse consommation Intel avec une connectivité RFID. Intel a également annoncé un plan d’investissement de 100 millions de dollars dans les Retail Tech.

Le Trekker-X3 paré pour l’outdoor. Propres à la transformation numérique des entreprises, les applications mobiles renforcent l’efficacité des agents de terrains. Encore faut-il disposer de terminaux adaptés aux conditions de ces terrains, que ce soit pour lutter contre l’humidité, les usages par grand froid (avec des gants) ou les risques de chutes. Dans cette optique, le constructeur français Crosscall annonce son nouveau smartphone conçu pour l’outdoor. Le Trekker-X3 est un smartphone Android Marshmallow (6.0.1) de 5 pouces full HD et écran Gorilla Glass 4 anti rayures. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 617 octo-cœur à 1,5 GHz épaulé de 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage (extensible à 128 Go). Son capteur enregistre des images de 16 (à l’arrière) et 8 (à l’avant) millions de pixels. Etanche (norme IP67) même en immersion (jusqu’à 1 mètre) en eau douce ou salée, le terminal est bardé de capteurs (baromètre, thermomètre, hygromètre, altimètre…) pour analyser l’environnement grâce à l’application nativement embarquée X3 Sensors. Sa batterie de 3500 mAh garantit près de 20 jours en veille et 31 heures en communication et se recharge rapidement (en moins d’1 heure pour 80%) avec le système Quick Charge 3.0. Un smartphone 4G paré pour le tout terrain disponible à partir de février qui a un coût : près de 550 euros.

127 milliards de dollars pour les Applications. L’usage des applications mobiles ne cesse de progresser. En 2016, il a augmenté de près de 20% à 900 milliards d’heures d’utilisation à l’échelle mondiale, selon un rapport de App Annie. Le chiffre d’affaires des Stores Android et iOS a pour leur part augmenté de 40% globalement à 127 milliards de dollars, dont 89 milliards reversés aux développeurs, éditeurs et annonceurs. Quasiment 90 milliards d’applications ont été téléchargées en 2016. En Inde en premier lieu qui a dépassé les Etats-Unis avec plus de 6 milliards de téléchargements, Android essentiellement. Alors que le pays ne connaît qu’un taux de pénétration de 30% des smartphones, le potentiel de croissance reste immense. C’est également le cas dans nombre de pays émergents comme le Mexique, l’Indonésie, le Brésil où le nombre moyen d’applications par utilisateur s’élève à 30. Les revenus issus des applications iOS vendues en Chine surpassent ceux des Etats-Unis. Les jeux comptent pour 75% du chiffre d’affaires des applications iOS et 90% de celles d’Android.