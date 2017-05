Télégrammes : Mozilla garde Thunderbird, Opera 45 s’ouvre aux messageries, Verizon rachète Straight Path, Les PC européens interdits de vols vers les US

Mozilla garde Thunderbird. Après avoir voué aux oubliettes le client de messagerie et tenté de trouver un repreneur du projet, la Fondation a décidé de se réintéresser à Thunderbird. Un retour au bercail, mais sous conditions. En effet, dans un billet de blog, Philipp Kewisch, responsable des add-ons chez Mozilla, précise que la Fondation « restera la maison légale, fiscale et culturelle de Thunderbird », mais que les équipes derrière le client de messagerie, « travaille à réduire sa dépendance opérationnelle et technique à la Fondation ». L’indépendance devra se traduire aussi financièrement, par la collecte de dons.

Opera 45 s’ouvre aux messageries. Même s’il reste confiné à une audience de niche comparé aux ténors Chrome, Firefox et IE, voire Safari, le navigateur Opera s’est toujours distingué par ses innovations. C’est notamment l’un des premiers butineurs à avoir introduit la navigation par onglets et, plus récemment, à intégrer un VPN ou un bloqueur de pub. La version 45 du fureteur apporte une nouvelle démonstration des capacités de son éditeur éponyme à innover avec le concept Neon, un outil de réseautage social. Lequel se concrétise à travers l’intégration de plusieurs messageries (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram pour commencer), ce qui évite d’avoir à installer des plugins ou les applications en parallèle, et ainsi de dialoguer avec ses contacts sans quitter sa navigation (prévoir un grand écran, cependant). Pour l’heure en version bêta sous le nom de code Reborn, le browser s’enrichit également d’une nouvelle interface, plus épurée pour mieux s’intégrer à Windows 10. Parmi les autres innovations, on notera des améliorations du bloqueur de pub mais aussi l’envoi d’alerte lorsque l’on renseigne un champ texte sur un site non sécurisé. Opera, un navigateur qui mérite qu’on s’y attarde.

Verizon met la main sur les fréquences de la 5G. L’opérateur Verizon vient de mettre la main sur Straight Path Communications pour 3,1 milliards de dollars. Cette société spécialisée dans la fourniture de capacité hertzienne, notamment en direction des MVNO, est surtout valorisé pour sa détention de licences dans les bandes millimétriques 28 GHz and 39 GHz. Celles-ci seront essentiellement utilisées par les services à ultra hauts débits et faible latence de la future 5G. L’acquisition de Straight Path par Verizon est un pied de nez à son rival AT&T qui avait également fait une offre… acceptée en janvier dernier. Mais Verizon avait réenchéri. Et devra d’ailleurs dédommager son concurrent de 38 millions de dollars.

Les PC européens interdits de vols vers les US. La sécurité intérieure américaine envisage d’étendre son interdiction des appareils électroniques, notamment ordinateurs portables et tablettes à bord des avions à destination des Etats-Unis. Les passagers seront invités à les mettre en soute. Une telle interdiction a été imposée à certaines compagnies aériennes du Moyen-Orient au début de l’année déclenchant ainsi une polémique. A l’approche de la période estivale et touristique, les autorités souhaitent étendre le bannissement des laptops aux vols provenant d’Europe. Elles craignent des attentats où les terroristes cacheraient des explosifs dans les ordinateurs portables. On attend maintenant la décision finale, qui impactera sans aucun doute beaucoup de touristes cet été.