Télégrammes : OpenAI bat des champions de Dota 2, Android O sortie le 21 août, Rovio en bourse

OpenAI bat des champions de Dota 2. A l’occasion d’un tournoi dédié à ce jeu vidéo, l’intelligence artificielle développée par les équipes d’Elon Musk a battu plusieurs reprises les meilleurs joueurs. Ce framework a pourtant tout appris en l’espace de 2 semaines en partant de zero. Il a réussi en ce laps de temps à ingurgiter les règles, mais aussi les différents paramètres de jeu (une centaine de héros avec leurs compétences propres et des dizaines d’objets pouvant influencer le cours d’une partie). Ces derniers sont beaucoup plus complexes que d’autres jeux vidéo auxquels des IA se frottent, on pense notamment à Google et Starcraft II.

Android O sortie le 21 août. Le bloggeur spécialiste de l’OS de Google a envoyé un tweet indiquant que la prochaine version d’Android nommée O sortira le 21 août prochain. Le déploiement effectif commencera à partir du 27 août. Les premiers smartphones à bénéficier des mises à jour seront les Nexus et Pixel. Android O apporte une nouvelle notification pour les icônes d’application, de meilleurs outils de gestion des notifications, de sécurité et d’amélioration de la batterie. A cette occasion, Google devrait lever le voile sur le nom officiel d’Android O. Rappelons que la dernière version est Android Nougat qui est présent actuellement sur 15% des terminaux.

Rovio en route vers l’IPO. L’éditeur finlandais, dont la licence Angry Birds a connu un succès mondial, pourrait faire le grand saut dès le mois prochain, à en croire Bloomberg. Rovio pourrait, à cette occasion, lever 400 millions de dollars qui lui permettraient notamment de financer le développement de son deuxième film d’animation, prévu pour 2019. Le premier, sorti en salles l’an dernier, a réalisé 350 millions de dollars au box-office et porté la progression du chiffre d’affaires de l’entreprise : 190,3 millions de dollars, contre 142,1 millions en 2015, avec un Ebit (résultat avant intérêts et impôts) qui passe au vert, à 17,5 millions de dollars.