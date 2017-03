Oracle veut-il racheter Accenture ? Selon nos confrères de The Register, Oracle a recruté une équipe de consultants de haut niveau pour étudier la faisabilité d’un rachat de la société de conseil, Accenture. Cette équipe doit « explorer les synergies qui pourraient être créées si [Oracle] achetait en bloc Accenture », précise une source citée par le site. Les consultants doivent se pencher sur les avantages et les inconvénients d’un tel rachat, ainsi que l’impact sur les partenaires d’Oracle. Une autre source estime que les discussions en sont au tout début. Pour information, Accenture est valorisé à 77,5 milliards de dollars.

Outscale ouvre un 4ème datacenter aux US. Le fournisseur de Cloud français poursuit son expansion aux Etats-Unis. Après des implantations à Boston, New York et dans le New Jersey, Outscale part à la conquête de la Silicon Valley. Les infrastructures du fournisseur de Cloud seront hébergées chez Equinix à San José. Parmi les premiers clients, on trouve Fia-Net, Bell Labs, l’éditeur SolidWorks ou encore Placemeter. Outscale considère qu’il est le premier fournisseur français à s’installer dans la Silicon Valley. OVH est aussi en phase de conquête sur le territoire américain avec la création de deux datacenters : un dans l’Oregon et l’autre en Virginie (sur la côte Est).

Microsoft revendique 10 millions d’insiders sur Windows 10. Il n’y a pas que des râleurs sur Windows 10, il y a également des bêta-testeurs. Dès les prémisses de Windows 10 en octobre 2014, Microsoft avait inauguré le programme insiders. Ce dernier a pour objectif de pouvoir télécharger et utiliser des versions de tests de Windows 10 et de remonter des bugs à l’éditeur. Et cela fonctionne, car les insiders sont aujourd’hui 10 millions à travers le monde. Cette communauté est très exigeante comme l’indique Yusuf Mehdi, vice-président du groupe Windows and Devices de Microsoft. « Leur réaction est rapide et véhémente, ils sont intransigeants quant à ce qu’ils attendent, mais cela inspire notre équipe et concentre notre attention au quotidien. »

Mort du CTO de Trend Micro. Dans un blog de la société de sécurité, la directrice général, Eva Chen, a annoncé le décès le 24 mars dernier du CTO, Raimund Genes. Une mort « inopinée » dans sa maison familiale, précise le blog. Raimund Genes et Eva Chen étaient apparus ensemble la semaine dernière au CEBIT à Hanovre. Raimund Genes était une figure historique de Trend Micro. Il a d’abord été distributeur des solutions de sécurité de l’éditeur. En 1996, à la demande des 3 co-fondateurs, il a intégré la firme japonaise pour se charger de la filiale allemande. Petit à petit, il a gravi les échelons pour prendre la direction technique de Trend Micro.