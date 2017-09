OVH recrute. L’hébergeur français lance une nouvelle campagne d’embauches. OVH va recruter un millier de collaborateurs en France, principalement dans le digital et certaines fonctions support, a précisé Alban Martineau, responsable acquisition de talents, au Blog du modérateur. Ingénieurs de maintenance, techniciens informatiques, développeurs, DevOps, etc., sont recherchés pour assurer la production et maintenance des infrastructures. Les équipes commerciales et le support s’étofferont également. Cette nouvelle vague de recrutements vise à accompagner la forte croissance d’OVH qui va ouvrir de nouveaux bureaux à Nantes et Bordeaux avant la fin de l’année et renforcer les équipes de Paris, Rennes, Roubaix, Lyon, Brest, Toulouse et Strasbourg. L’entreprise se positionne sur le marché du Cloud qui bénéficie d’une hausse de 30% par an. Selon Alban Martineau, cette hausse va se poursuivre dans les 5 à 10 ans à venir et OVH entend poursuivre les recrutements en conséquence au cours des prochaines années. Le groupe lance le site OVH Careers à cet effet.

Samsung Pay débarque en France. Samsung pourrait lancer son offre de paiement sans contact (NFC) sur smartphone avec le lancement commercial du Galaxy Note 8 le 15 septembre prochain. Le Coréen se montre pour l’heure peu bavard sur sa solution déjà lancée en Espagne, Suisse et Royaume-Uni pour l’Europe. Mais l’application a été traduite en français. Ce qui laisse penser que des accords ont été finalisés avec des établissements bancaires. Samsung Pay viendra concurrencer Apple Pay proposé auprès d’une poignée de banques (Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Carrefour Banque, Ticket Restaurant, Orange Cash). Si les applications NFC sur smartphone ont vocation à remplacer la carte bancaire physique, celle-ci reste en France le moyen de paiement électronique le plus utilisé aujourd’hui.

Nokia et Qualcomm accélèrent la 5G. Qualcomm et Nokia vont réaliser des tests d’interopérabilité autour des spécifications 5G NR (New Radio) en cours de finalisation (Release 15) auprès du 3GPP (l’association de standardisation des technologies mobiles). Objectifs : valider la faisabilité des spécifications 5G dans un environnement réel entre les équipements radio et les terminaux dans le but de lancer les premières offres dès 2019. « Nous faisons de la 5G une réalité pour les appareils mobiles – y compris pour les smartphones – de la sub-6 GHz à l’onde millimétrique – et ce, de manière globale », déclare Cristiano Amon, vice-président exécutif de Qualcomm Technologies et président de Qualcomm CDMA Technologies. Les tests s’effectueront dans les bandes 3,5 GHz et 4,5 GHz ainsi que dans les hautes fréquences 28 GHz et 39 GHz. Nokia fournira ses solutions 5G First présentées en février dernier au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Qualcomm fournira un prototype de smartphone 5G. Les deux partenaires entendent s’assurer que le réseau 5G sera capable de fournir plusieurs gigabits par seconde pour des temps de latence de l’ordre de la milliseconde afin de répondre aux développements du Cloud mobile, des applications de réalité virtuelle/augmenté, de l’Internet des objets (IoT) ou encore des vidéos haute définition.