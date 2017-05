Poursuites abandonnées contre Julian Assange. Le parquet suédois a annoncé le classement sans suite de la plainte pour viol contre le fondateur de Wikileaks. Le procureur Marianne Ny a justifié cette décision, « toutes les possibilités de faire avancer l’enquête ont été épuisées […] et il n’apparaît plus proportionné de maintenir la demande de placement en détention provisoire par défaut de Julian Assange ni le mandat d’arrêt européen ». Le principal intéressé est depuis 2012 en exil au sein de l’ambassade d’Equateur à Londres. Mais cette annonce ne signifie pas pour autant que les ennuis sont terminés par Julian Assange. Les autorités américaines et Donald Trump en premier ont qualifié son arrestation de « priorité ». La constitution d’un dossier d’accusation pourrait relancer le débat, suite aux révélations diplomatiques et militaires. L’Equateur de son côté a demandé immédiatement au Royaume-Uni une solution pour « une sortie sûre » du pays. Les autorités anglaises soulignent qu’il serait cueilli dès sa sortie pour ne pas avoir respecté les conditions de sa liberté sous caution en 2012.

Facebook Messenger relooké. Après un toilettage fonctionnel lors des précédentes mises à jour, la messagerie instantanée de Facebook met le cap sur les changements visuels sur iOS et Android. La volonté est toujours la même, facilité de navigation et expérience utilisateur plus fluide. Pour cela, un effort particulier a été mené sur la page d’accueil. Elle garde l’ensemble des fonctionnalités en les réorganisant mieux. Messenger se transforme ainsi en hub personnel pour pouvoir se connecter plus facilement à toutes les personnes et aux entreprises aussi. Sur la partie haute, la boîte de réception intègre de nouveaux onglets pour accéder aux messages, savoir qui est actif et trouver les groupes favoris pour les conversations. La partie basse comprend plusieurs onglets pour revenir à l’accueil, passer des appels, prendre des photos, accéder aux contacts et aux jeux.

Tibco renforce sa data science. Tibco Software vient d’annoncer l’acquisition de Statistica, spécialiste des plates-formes de data science, pour un montant non communiqué. Les solutions de Statistica viendront renforcer les solutions d’analytiques de l’éditeur de Palo Alto en direction des data scientists. Ils pourront ainsi exploiter plus facilement la puissance de l’apprentissage automatique dans les applications dont celles du big data dédié à l’Internet des objets (IoT). La solution sera intégrée à Tibco Insight Platform et apportera des outils de modélisation et de validation pour l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning). « L’arrivée de Statistica est importante pour notre équipe analytique, a commenté Mark Palmer, SVP Analytique de Tibco qui avait racheté l’expert de la BI Jaspersoft en 2014. Elle contribuera à rendre l’analytique avancée encore plus accessible aux utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétences. »