Ericsson déploie le premier réseau 5G en Europe. L’opérateur mobile fino-suédois annonce avoir déployé le premier cas d’usage public de la 5G en Europe. A partir d’équipements fournis par Ericsson, pour la couverture mobile, et Intel pour les modems et terminaux, l’opérateur a déployé une connexion Internet aux passagers d’un paquebot de croisière quand celui-ci est arrimé au port de Tallinn. La solution a permis d’apporter le Wifi à quelque 2000 passagers en plus de couvrir les besoins de communication et IT du navire. Un autre cas d’usage à été mis en œuvre : le pilotage à distance d’une pelle mécanique.

Isabelle Falque-Pierrotin à l’ICDPPC. Présidente de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) depuis 2011, et du G29 (qui regroupe les Cnil européennes) depuis 2014, Isabelle Falque-Pierrotin monte une nouvelle marche dans sa mission de protection des données personnelles. Elle vient d’être élue, présidente de la Conférence mondiale des régulateurs spécialistes de la protection des données, l’ICDPPC (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners). Cette réunion des « Cnil mondiales » se tient actuellement à Hong Kong. Un rendez-vous annuel depuis 39 ans pour établir des propositions de régulation sur la protection des données personnelles. Cette nomination pour 2 ans s’inscrit dans un contexte où l’Europe adopte le RGPD, une nouvelle réglementation contraignante pour les entreprises dans la gestion des données personnelles.

Orange et Microsoft s’unissent dans l’IoT. Orange et Microsoft annoncent un partenariat autour de l’Internet des objets (IoT). Les deux partenaires combineront les données issues de les données Datavenue d’Orange Business Services avec les solutions Cloud d’Azure IoT Suite. Les clients pourront notamment tirer profit du réseau IoT Lora d’Orange pour connecter leurs objets. Autant d’outil pour adresser les besoins de la chaîne logistique, la gestion d’inventaire, la maintenance prédictive, la sécurité des employés, la gestion d’infrastructure, etc.