5 ans de prison pour le dirigeant de Samsung. La sentence est tombée cette nuit à l’heure française. Lee Jae-Yong, vice président de Samsung Electronics et héritier de l’empire industriel, a été condamné à 5 ans de prison pour corruption et parjure. Le tribunal du district central de Séoul le considère coupable d’avoir transféré près de 9 milliards de wons (6,6 millions d’euros) auprès de membres du gouvernement. Il aurait aussi promis 43 milliards de wons (35 millions d’euros) à des fondations créées par Choi Soon-sil, amie de l’ex présidente du pays Park Geun-hye, démissionnée depuis, afin de faciliter un projet de fusion de deux filiales de Samsung en 2015. Agé de 49 ans, Lee Jae-Yong a toujours clamé son innocence en répétant qu’il n’avait jamais eu connaissance des transferts d’argent délictueux. Ses avocats ont annoncé son intention de faire appel. Qu’il soit condamné, ou acquitté, l’entreprise Samsung n’en a pas moins continué à multiplier les bénéfices ces derniers mois. Sa présence ne semble donc pas indispensable à la bonne marche des affaires du premier constructeur mondial de smartphone.

Pure Storage change de CEO. Scott Dietzen n’est plus le CEO de Pure Storage, il est remplacé par Charles Giancarlo, ancien responsable chez Silver Lake Parners et chez Cisco. Scott Dietzen ne part pas du spécialiste du stockage flash en étant « promu » président du conseil d’administration. Une annonce faite en même temps que les résultats du second trimestre. Et ils sont solides. Le chiffre d’affaires est en hausse de 38% à 224,5 millions de dollars, avec une perte nette de 29 cents par action. Sur le trimestre courant, les prévisions de revenus s’établissent entre 267 et 275 millions de dollars. Sur l’année fiscale, le groupe espère dépasser le milliard de CA.

Apple investit 1,3 milliard de dollars. La firme de Cupertino va construire son prochain datacenter dans l’Iowa. Elle devrait recevoir près de 208 millions de dollars d’aides de la part de l’état pour ce projet. La société va acquérir un terrain d’environ 810 ha à Waukee, situé à quelques kilomètres de la capitale Des Moines. Ce datacenter doit mieux servir les utilisateurs du nord de l’Amérique. Comme pour ses précédents projets, ce centre de calcul sera entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Sur l’enveloppe des 1,3 milliard de dollars, 600 millions seront consacrés à la construction et 620 millions à l’équipement informatique.