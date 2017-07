Samsung augmente ses capacités de production de composants électroniques. Samsung étoffe ses capacités de production de composants électroniques. Le fournisseur des processeurs d’Apple, notamment, vient d’inaugurer une nouvelle usine à Pyeongtaek en Corée du Sud. Cette unité est spécialisée dans la production de composants de stockage flash V-NAND à 64 couches. Pyeongtaek a nécessité deux ans de travaux et aura englouti jusqu’à 30 000 milliards de wons (près de 23 milliards d’euros) à travers les différents aménagements programmés d’ici 2021 dans ce qui constitue la plus grande unité de production de semi-conducteur au monde. Samsung investira par ailleurs 6 milliards de wons (4,6 milliards d’euros) dans un site de production dédié aux semi-conducteurs et situés à Hwaseong. Et 1 autre milliard (765 millions d’euros) à Asan, toujours en Corée, dans la fabrication d’écrans Oled, en 2018. Des projets d’usines de composants électroniques sont également dans les cartons en Chine pour compléter l’unité de Xi’an initiée en 2014 et aujourd’hui pleinement opérationnelle. Cette vague d’investissements dans les sites de production de composants de nouvelle génération vise à répondre à la demande qui va s’intensifier avec l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle, le big data et les technologies pour l’automobile, justifie Samsung.

La Région Auvergne –Rhône Alpes recrute sur Facebook. La collectivité locale a publié 22 500 offres d’emplois et 14 500 formations provenant d’entreprises de la région ont été mises en ligne sur sa page sur le réseau social. Il s’agit d’une alternative à Pôle Emploi, selon le Président de la Région, Laurent Wauquiez. Les Hauts de France avaient déjà inauguré ce système en plaçant plus de 7000 offres d’emplois sur sa page Facebook. Les entreprises déposent gratuitement leurs offres et la rubrique « formation » est mise en ligne en direct.

Bixby retardé pour manque de données. L’assistant vocal de Samsung prend encore du retard. Alors qu’une version complète était attendue aux Etats-Unis au printemps, le fabricant coréen pourrait encore en repousser la sortie explique le Korean Herald. La raison est le manque de données pour nourrir le machine learning et apprendre les subtilités de la langue anglaise. Le quotidien ne précise si le problème vient du peu de beta test téléchargées (une édition limitée de Bixby a été publiée récemment) ou si l’équipe de développement ne dispose pas de suffisamment d’échantillons pour affiner la prise en compte des accents. Si on ajoute à cela des barrières et des difficultés de communications entre les équipes américaines et coréennes de Samsung sur ce projet et vous aurez le cocktail d’un retard annoncé.