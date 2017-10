Un comité d’éthique pour l’intelligence artificielle chez Google. « La technologie n’est pas neutre sur le plan des valeurs, et les technologues doivent assumer la responsabilité des répercussions éthiques et sociales de leur travail », peut-on lire sur le blog de DeepMind, la filiale de Google consacrée à l’intelligence artificielle (IA). Et selon l’entreprise, l’IA ne peut être bénéfique « seulement si elle repose sur les standards éthiques les plus élevés ». Fort de ces principes, l’entreprise installe DeepMind Ethics & Society (DMES), une nouvelle unité de recherche consacrée à étudier l’impact de l’IA sur la « vraie » vie dans le but d’aider à la fois les technologues à mettre l’éthique en pratique et plus largement la société à anticiper l’arrivée de l’IA. Des recherches interdisciplinaires seront entreprises avec la participation de représentants de la société civile et de scientifiques. Dirigée par Verity Harding et Sean Legassick, l’initiative sera animée par 8 personnes à plein temps soutenues par 6 conseillers externes. Derrière ces bonnes paroles, l’ambition de DeepMind, comme pour nombre de ses concurrents, est bien de s’appuyer sur l’IA pour conquérir de nouveaux marchés.

Fin du support de Windows XP et Vista en 2018 pour Firefox. Les indécrottables de Windows XP fans de Firefox vont devoir se résoudre à faire évoluer leurs choix. La Fondation Mozilla vient d’annoncer l’arrêt du support de son navigateur sur l’OS de Microsoft pour juin 2018. Après cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera assurée. Cette initiative vise à pousser les utilisateurs à migrer vers une version de Windows plus récente alors que XP ne reçoit plus de mise à jour de sécurité de Microsoft depuis 2014, sauf de manière exceptionnelle face à des menaces massives comme Wannacry. La même mesure sera appliquée pour Windows Vista à la même date. Mozilla rejoint ainsi Google qui a arrêté le support de Chrome sur XP et Vista en avril 2016.

Stonecrest prête à changer de nom pour Amazon. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour attirer sur son territoire une entreprise emblématique. La ville américaine de Stonecrest (en Georgie) se dite prête à changer son nom en Amazon pour que le cybermarchand y installe son nouveau siège, avec l’espoir de créer 50 000 emplois à la clé, selon le média local AJC. C’est tout ce qu’elle peut proposer pour prétendre répondre à l’appel d’offre lancé par Jeff Bezos en septembre. Ce dernier entend installer son nouveau siège social dans une ville urbaine (1 million d’habitants) et proche d’un aéroport. Avec ses 50 000 habitants, Stonecrest en est loin…