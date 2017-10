Windows 10 installe tout seul des applications. Bug, test ou nouvelle intrusion de la part de Microsoft chez les utilisateurs de Windows 10 ? Découvert avec le récent déploiement du patch tuesday, l’éditeur de Redmond a déployé l’installation d’une application non désirée sur des postes clients sous Windows 10 version Anniversary Update (1607) et ultérieure. Baptisée Photos Add-on, l’application est également indexée en tant « Photos.DLC Main » dans les Applications et fonctionnalités des Paramètres. Une initiative qui avive la colère des utilisateurs, rapporte ZDNet. Qui plus est, il est difficile de savoir ce que fait l’application alors que son entrée dans le Store n’apporte aucune précision. Nos confrères américains suggèrent que l’application pourrait apporter des améliorations à l’application Photos du système mais aussi en rapport avec les popup d’Office 365. Dans tous les cas, cette nouvelle initiative est vue comme une intrusion par ses utilisateurs.

Bouygues Telecom s’appuie aussi sur la fibre de TDF. Après Covage, Bouygues Telecom vient de signer un nouveau partenariat pour déployer ses offres très haut débit sur les réseaux FTTH (fibre optique à domicile) de TDF sur les réseaux d’initiative publique (RIP). TDF s’est lancé sur le marché de la fourniture d’infrastructure très haut débit il y a moins d’un an pour couvrir les collectivités. 200 000 prises optiques sont programmées dans le Val d’Oise et les Yvelines en zones peu denses. Un partenariat dans le fixe qui vient compléter celui passé dans le mobile entre les deux acteurs. Bouygues Telecom ambitionne de commercialiser 20 millions de prises FTTH d’ici 2022, sur son réseau et celui de ses partenaires.

Démission sur fond de bénéfices chez Samsung. Oh-Hyun Kwon, vice-président et CEO de Samsung Electronics, a annoncé quitter ses fonctions. Il lâchera également son mandat d’administrateur le 15 mars 2018. Agé de 65 ans, le dirigeant a justifié son geste en expliquant vouloir passer la main à « une nouvelle génération ». Un geste qui intervient sur fond de crise « sans précédent » avec la condamnation, l’été dernier, à 5 ans de prison de l’héritier naturel du conglomérat Jay Y. Lee pour corruption. Paradoxalement, Samsung annonce des résultats prévisionnels florissants de 14,5 trillions de wons (soit environ 10,8 milliards d’euros, quasiment triplé sur un an après le fiasco Galaxy Note7) sur un chiffre d’affaires avoisinant les 62 trillions de wons (46,3 milliards d’euros), rapporte ITespresso.fr.