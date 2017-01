Des tonnes de brouillons de mails font crasher les Mac

Les cybercriminels ciblent de nouveau les produits Apple et, en particulier, les possesseurs de Mac. La société de sécurité Malwarebytes lance une alerte sur une vague d’attaques contre les Mac avec un malware ciblant l’application de messagerie.

Ce logiciel malveillant crée des brouillons de mail en continu. Conséquence, au bout d’un certain temps, la RAM du Mac ne peut plus traiter la charge de travail et sature. L’ordinateur se bloque. Une attaque en déni de service juste pour cette application.

Adresses mails et sites suspects découverts

Pour Malwarebytes, ce malware se transmet par un lien envoyé via un courrier électronique. Et de citer deux adresses à blacklister : dean.jones9875@gmail.com et amannn.2917@gmail.com. La société souligne que d’autres adresses sont utilisées, mais sans les préciser. De même, le logiciel malveillant a été découvert sur plusieurs sites. Parmi eux, on trouve safari-get.com, safari-get.net, safari-serverhost.com et safari-serverhost.net. Là encore, il doit exister d’autres sites vecteurs de l’infection, mais Malwarebytes ne les référence pas. Vigilance donc.

Petit réconfort, le malware générateur de brouillons de mails ne s’attaque pas à ceux disposant de macOS 10.12.2. Sur cette version, Apple a déjà intégré un correctif pour ce type d’attaques. Pour les autres utilisateurs, il faudra se tourner vers l’utilisation de filtres pour bloquer les messages douteux issus des adresses mails indiqués précédemment. Pour cela, il suffit d’installer une règle dans les préférences de l’application mail pour supprimer automatiquement les messages renfermant dean.jones9875@gmail.com et amannn.2917@gmail.com dans le champ « de ».

