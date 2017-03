Top départ pour les Galaxy S8 et S8+ de Samsung !

Les Galaxy S8 et S8+ sont officiellement annoncés par Samsung. Ce sont sans aucun doute les plus ambitieux smartphones de la firme depuis plusieurs années, du fait de certains changements très appréciables.

À commencer par l’écran Amoled de 2960 x 1440 points : 5,8 pouces pour le S8 et 6,2 pouces pour le S8+. Dans les deux cas, nous sommes face à un écran allongé (ratio de 18,5:9), allant bord à bord à gauche et à droite, et quasiment bord à bord en haut et en bas. Ceci permet de réduire la taille du smartphone, dont la prise en main devrait être aussi aisée que celle de son prédécesseur.

Les dimensions des S8 et S8+ restent en effet correctes au regard de la taille de leur écran :

14,9 x 6,8 x 0,8 cm et 155 g pour le S8 ;

15,9 x 7,3 x 0,8 cm et 173 g pour le S8+.

Autre avancée, le processeur. Une puce ARM Exynos 8895 gravée en 10 nm, proposant quatre cœurs hautes performances à 2,3 GHz, épaulés par quatre cœurs basse consommation à 1,7 GHz. Des S8/S8+ à base de Snapdragon 835 sont aussi proposés. Le tout est assisté par 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. WiFi et LTE en Gigabit sont au menu du modem équipant cette puce.

En précommande à 809 et 909 euros

La partie caméra reste classique, avec deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et un de 8 mégapixels à l’avant. Le bouton physique principal est toujours présent, mais il se place sous l’écran. La connectique comprend un port USB Type-C.

Côté sécurité, nous trouvons un scanner d’iris, de la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreintes digitales. La partie logicielle met quant à elle l’accent sur Android 7.0, avec l’intégration de Samsung Pay, Samsung Connect et d’une version préliminaire de l’assistant de nouvelle génération de la firme, Bixby.

Arrivée en France prévue le 28 avril, aux prix respectifs de 809 et 909 euros.

