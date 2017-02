Top départ pour Go, le nouveau langage de programmation de Google

Le projet Go a été lancé fin 2009 par Google. Ce langage de programmation de bas niveau joue dans la cour des C, C++ et consorts. Il apporte toutefois des fonctions modernes, lui permettant de gérer efficacement les systèmes multicœurs, mais aussi de créer des logiciels mieux sécurisés, et ce, plus simplement.

Cette offre open source est l’œuvre d’auteurs comme Ken Thompson, Robert Griesemer, Rob Pike, et Russ Cox. Des pointures, qui ont participé à la création de certains des langages de programmation les plus célèbres du marché.

Go est aujourd’hui livré en version 1, accessible sur la plupart des systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS X, Linux et FreeBSD). Cette sortie s’accompagne de celle d’un jeu complet de packages. Un signe de maturité pour ce projet, dont l’architecture ne devrait plus être massivement remaniée dans le futur.

Un langage en devenir

Malgré ses qualités, reconnues par un nombre croissance de partisans, Go n’est pas encore sur le devant de la scène. Il n’est ainsi pas encore présent dans la liste des 50 premiers langages de programmation les plus populaires, et les performances du code généré le placent assez loin des offres C/C++ les plus communes.

Son intégration en standard dans l’App Engine (le PaaS de Google) et dans le GCC (la suite de développement la plus utilisée du marché) devrait toutefois permettre de corriger rapidement ces deux défauts.

Crédit photo : © Rob – Fotolia.com