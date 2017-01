Toshiba confirme la création d’une spin off dédiée aux semi-conducteurs

Nous l’évoquions hier, Toshiba envisagerait une vente partielle de sa division dédiée à la production de semi-conducteurs. Au menu des plans de la firme, la création d’une nouvelle entité, détenue à 80 % par l’industriel japonais. Le reste étant cédé à des tiers. Voir à ce propos notre précédent article « Toshiba pourrait se séparer de sa division semi-conducteurs ».

Kyodo News indique que la société a confirmé souhaiter créer une spin off dédiée à ses activités de production de composants. Pour l’essentiel de la RAM et de la mémoire Flash. Le fonds européen Permira et son homologue américain Bain Capital seraient en lice pour vendre 20 % à 30 % du business des composants mémoire de la firme.

Western Digital va-t-il renforcer ses positions ?

Voilà plus que les 20 % annoncés initialement. La firme pourrait donc finalement récupérer entre 2 et 3 milliards de dollars de cash via cette opération. Et ceci sans perdre le contrôle sur son activité semi-conducteur.

C’est bien évidemment Western Digital qui est attendu au tournant. Un partenaire majeur de Toshiba dans le secteur de la mémoire Flash. Les enchères pourraient toutefois rapidement monter pour prendre une place sur ce créneau stratégique… à défaut d’être générateur de forts profits.

