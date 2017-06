Impossible d’échapper au tout connecté, estiment les spécialistes

Les objets connectés promettent d’envahir notre quotidien. Et pas seulement au travers des smartphones et tablettes. Systèmes d’alarme, télésurveillance, chauffage utilisent tous massivement l’Internet des objets. Les télévisions et voitures tendent également à devenir connectées. Tout comme les équipements de santé.

Dans le monde professionnel, ce mouvement est également en marche, avec une arrivée des objets connectés au sein des usines et de la supply chain. Smart factory, smart building et smart city sont en ligne de mire.

Le Pew Research Center et l’Elon University ont mené l’enquête auprès d’un panel de spécialistes, au sujet de la réaction à attendre de la part du public face à cette déferlante d’objets connectés. Sans surprise, ils estiment que 85 % des gens suivront le mouvement. Et iront donc vers une vie toujours plus connectée. 15 % des personnes devraient toutefois opter pour la déconnexion.

Attention aux risques de sécurité

Le fait d’être connecté est inévitable, s’accordent à dire la plupart des spécialistes interrogés. Ils mettent toutefois en garde le public contre les risques encourus en matière de sécurité. Dans un monde hyperconnecté, les attaques informatiques pourraient provoquer d’importants dégâts. Des dégâts sur la sphère numérique, mais également dans le monde physique. Par exemple via des pannes de systèmes critiques pour le confort, voire la vie même, des utilisateurs.

