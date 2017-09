Gestion de projet : Trello a enfin ses apps sur Windows et macOS

Trello (gestion de projet en mode SaaS) signe enfin son arrivée sur desktop avec des applications natives pour les OS Windows 10 et macOS. L’outil très populaire de gestion de projets entré dans l’escarcelle de l’éditeur Atlassian en janvier 2017 était jusqu’à présent cantonné à une utilisation sur navigateur Internet.

Toutes les fonctionnalités de l’outil sont intégrées à ces applications. A celles-ci s’ajoute la possibilité d’obtenir des notifications desktop natives et d’ajouter des cartes n’importe où grâce au support de nombreux raccourcis clavier. Ces derniers peuvent de surcroît être personnalisés à la discrétion des utilisateurs. Les possesseurs de MacBook Pro récents pourront utiliser la Touch Bar afin de créer de nouvelles cartes dans une nouvelle fenêtre d’un simple clic sur la touche tactile idoine de la barre.

Si les applications de bureau Trello constituent bien la nouvelle annonce phare d’aujourd’hui, cela fait partie d’une mise à jour plus importante du service. On trouve désormais une nouvelle représentation visuelle des cartes et des éléments attachés à une carte Trello qui permet de voir ce que contient la pièce jointe.

Atlassian ayant lancé Stride la semaine dernière, un concurrent de Slack et de Microsoft Teams. On ne s’étonnera pas qu’une intégration de Stride dans Trello soit également de mise. Concrètement, il devient possible de lancer des conférences audio et vidéo Stride directement à partir de Trello.

Trello facilite également l’intégration de cartes dans des applications tierces telles que Dropbox Paper, Confluence Cloud, appear.in, Bitbucket… Les cartes Trello peuvent ainsi être intégrées dans ces différents outils de productivité d’équipe. Il est également possible d’intégrer des cartes et des tableaux via des liens sur des sites compatibles avec JavaScript.

Les applications offre aussi la possibilité de classer par ordre de priorité certains tableaux pour les mettre en avant et au centre.

Vidéo promotionnelle signée Trello :



Crédit photo : @Trello