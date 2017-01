Télégrammes : Trump récupère un smartphone ultra-sécurisé, Meitu une apps trop curieuse, France IA lancée, Clash of Clans piraté

Trump récupère un smartphone ultra-sécurisé. Le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, a dit au revoir à sa Tour à New York pour la Maison Blanche, à Washington. Mais dans le package associé à la fonction, il a aussi dit adieu à son smartphone pour bénéficier, comme son prédécesseur, d’un téléphone ultra-sécurisée. Barack Obama avait été obligé par les services de sécurité de se séparer de son BlackBerry et de prendre un Samsung Galaxy S4 ultra-sécurisé. Le Président sortant n’aimait pas ce terminal et l’avait fait savoir : « il est tellement verrouillé qu’il ressemble à un jeu d’enfant ». Donald Trump va donc devoir s’habituer à son nouveau terminal. Reste à savoir si l’application Twitter, véritable arme politique du nouveau président, sera installée par défaut sur ce smartphone sécurisé.

Meitu, apps tendance mais trop curieuse. L’application Meitu permettant de transformer des images en photo de manga est de plus en plus prisée. Mais son code comprend des éléments étranges et l’apps demande à accéder à des informations non nécessaires à son usage. L’application requiert par exemple la localisation de l’utilisateur, demande un accès aux données concernant les appels et les messages et même à l’IMSI (numéro unique d’identification sur le réseau) et à l’IMEI (numéro unique d’identifiant du téléphone). Les spécialistes de la sécurité s’inquiètent aussi de la localisation des serveurs récupérant les informations. Ils sont basés en Chine où l’utilisation des données personnelles est relativement floue.

La France définit sa stratégie sur l’IA. Axelle Lemaire, secrétaire d’État en charge du Numérique, et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la recherche, ont présenté le projet « France IA ». Cette initiative vise à mobiliser la communauté française de l’intelligence artificielle sur certains projets. 7 groupes de travail sont prévus portant sur le recensement des efforts déjà réalisés en matière d’intelligence artificielle en France (formation, recherche, entreprise, start-up), l’identification des besoins industriels, les capacités de financement et les conditions des transferts de connaissances vers l’industrie. Des travaux complémentaires sont attendus sur les questions éthiques et sociétales liées à l’intelligence artificielle.

Clash of Clans piraté. Supercell, l’éditeur du jeu sur mobile, a indiqué qu’il avait subi un vol massif de données. La violation de données date de septembre 2016 et concernerait 1 million de comptes utilisateurs, rapporte le site Zataz. Les éléments dérobés comprennent les identités, les adresses mails, les adresses IP et des mots de passe hachés. Supercell conseille, comme il est de coutume en pareils cas, de changer de mot de passe. L’éditeur précise sur son alerte que le problème a été résolu. Il résidait dans une faille au sein de vBulletin, un logiciel utilisé par Supercell pour créer son forum utilisateurs.