Twitter écarte les @pseudos de sa limite de 140 caractères

Twitter vient de modifier la façon de présenter ses messages. Les @pseudos apparaissant dans les réponses à des utilisateurs ou groupes sont maintenant relégués sous le message et non plus affichés dans le message. Conséquence, de la place de libérée pour s’exprimer, les références à d’autres utilisateurs du réseau social n’étant plus décomptées des 140 caractères permis par message.

« Il est maintenant plus facile de suivre une conversation, afin que vous puissiez vous concentrer sur la discussion, et qui la mène. En outre, avec l’ensemble des 140 caractères dédiés à vos réponses, vous avez plus d’espace pour participer à des conversations en groupe, » explique Sasank Reddy, product manager chez Twitter.

Ce changement est activé à la fois sur le site de Twitter, mais aussi sur ses applications Android et iOS. Sur les smartphones et tablettes, il conviendra de mettre à jour l’application pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Toujours 140 caractères maximum

Précédemment, Twitter avait déjà écarté d’autres éléments du décompte des 140 caractères : photos, vidéos, animations GIF, sondages et citations d’autres tweets. Avec cette nouvelle modification, la limite de 140 caractères ne s’applique presque plus qu’au contenu texte lui-même.

Ces aménagements ne doivent toutefois pas faire oublier que cette limite existe toujours. Alors même qu’il a été de nombreuses fois évoqué l’idée de la relever, voire de la supprimer.

Crédit photo : © Ricktop – Fotolia.com