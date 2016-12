Twitter perd son CTO, Adam Messinger

Nouvel épisode dans la crise touchant le site de microblogging Twitter. Ce dernier perd en effet aujourd’hui son CTO, Adam Messinger, qui était en place depuis quatre ans.

C’est bien entendu via un tweet que ce dernier a officialisé la nouvelle : « Après 5 ans, j’ai décidé de quitter Twitter et de prendre un peu de temps libre. Je remercie @jack pour l’opportunité et mon équipe pour son travail. »

Et comme il se doit, c’est aussi au travers d’un tweet que le CEO de la société, Jack Dorsey, a souhaité bonne chance à son CTO : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour Twitter Adam ! J’ai beaucoup appris de vous, et j’apprécie tous les principes que vous défendez. » Le vice-président des produits, Josh McFarland, vient également de quitter la société.

Fuite des Adam

Ces deux départs font suite à celui du COO (Chief Operating Officer) Adam Bain le mois dernier. Mais aussi à celui d’Adam Sharp, annoncé il y a quelques jours. Il était le directeur des partenariats avec les médias.

L’action Twitter, qui perdait hier 1,75 %, à 17,92 dollars, cède 0,56 % dans les échanges hors séance à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le 31 décembre 2015, l’action Twitter clôturait à 23,14 dollars. Elle a donc perdu plus de 22,5 % sur l’année 2016. Une chute qui pourrait se creuser encore dans les jours à venir.

