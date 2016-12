Twitter réfléchit à une fonction d’édition des tweets

Jack Dorsey, CEO de Twitter, est particulièrement actif sur son site de microblogging. Dans une série de réponses données aux utilisateurs de cette plate-forme, il admet qu’une fonction d’édition des tweets serait bienvenue. Pour tous, et pas seulement ceux disposant d’un compte vérifié.

« C’est la fonctionnalité la plus demandée (aujourd’hui et depuis toujours), explique le patron de Twitter. Principalement pour corriger rapidement des erreurs. Tout ce qui ira au-delà nécessiterait une gestion des révisions. »

Simple possibilité de corriger des tweets ou capacité à suivre les différentes versions d’un message ? Twitter ne semble pas encore avoir tranché entre les deux possibilités. Il est probable toutefois que des deux, ce sera la solution la plus simple d’utilisation qui sera retenue.

En panne de croissance… et d’idées ?

Il est urgent pour Twitter de rafraîchir son offre. La société – forte de tout de même 320 millions d’utilisateurs actifs par mois – peine en effet à trouver de nouveaux contributeurs. Elle s’est même cherché un repreneur une bonne partie de l’année 2016… sans succès.

La fermeture annoncée de Vine est un coup dur pour les adeptes de ce réseau social. Voir à ce propos notre précédent article « Résultats : Twitter licencie 9 % de ses salariés et ferme Vine ». Toutefois, des tweets potentiellement plus longs et la possibilité de les éditer pourraient améliorer l’attractivité de cette solution.

À lire aussi :

Twitter en 2016 (quiz)

Twitter perd son CTO, Adam Messinger

Salesforce : Twitter « n’était pas la bonne acquisition pour nous »