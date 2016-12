Les bidouilleurs en herbe sont toujours à la recherche d’un moyen pour faire planter les OS mobiles. Vincedes3 en fait partie et le jeune développeur français vient de trouver une méthode pour bloquer l’application Messages sur iOS, capable de gérer les SMS, les MMS et les iMessages.

Dans une vidéo, il explique que le bug affecte les terminaux fonctionnant sur iOS 8 et jusqu’à la dernière version d’iOS 10 (y compris la 10.2.1 en version beta). Soit la grande majorité des iPhone. Le bug se situe dans la capacité de traiter un certain volume de fichier. En l’occurrence, Vincendes3 a créé un gros fichier de contacts sous le format .vcf et le télécharge sur des plateformes de stockage Cloud comme iCloud, Dropbox, etc. Il le transmet depuis ces plateformes à quelqu’un via un MMS. Le destinataire le reçoit et clique-dessus. Et là, l’application se bloque. Le fichier est trop volumineux et l’application sature en ressources utilisées pour finalement se geler.

Et le cycle est sans fin, en revenant à la page d’accueil et en relançant Messages, la sanction est la même, blocage totale. La relance de l’iPhone ne marche pas plus, l’application se bloque toujours.

Un lien magique comme sauveur

Existe-t-il une solution ? Le premier conseil est de ne pas ouvrir des messages contenant des contacts d’une personne inconnue ou de faible confiance. La solution ultime réside sur la page de Vincedes3 qui fournit un « lien magique » pour réparer l’application et se débarrasser de cet encombrant et maléfique MMS.

Une solution dont devrait s’inspirer Apple. La firme de Cupertino va devoir corriger rapidement ce bug dans iOS. Traditionnellement, elle ne réagit pas à chaud et ne lance pas un correctif en urgence en dehors de son timing de mise à jour. Il faudra donc attendre la livraison de la prochaine version beta d’iOS 10.2.1 pour intégrer une solution capable de bloquer ce bug majeur.

