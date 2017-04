Un patch se rie du bridage de Windows 7 et 8.1 sur les puces récentes

L’affaire a fait grand bruit la semaine dernière. Microsoft annonçait officiellement l’abandon des mises à jour fonctionnelles pour Windows 7 et 8.1 pour les puces de dernière génération d’Intel et d’AMD. Exception faite des correctifs de sécurité pendant la durée restante du support. La limitation a été mise en place lors du Patch Tuesday d’avril via l’exécutable KB4012218, ce qui a provoqué la colère des utilisateurs de PC sous Intel Kaby Lake et AMD Bristol Ridges incapables de mettre à jour Windows 7 ou 8.1.

Mais un développeur a eu l’ingéniosité de créer un patch pour lever la restriction de Microsoft. Le dénommé Zeffy sur GitHub a attendu la mise à jour KB4012218 pour tester 4 scripts batch. Ces derniers ont pour objectif de modifier certains fichiers DLL de Windows. Notamment, ceux chargés de vérifier la version de la CPU et la délivrance des updates pour Windows 7 et 8.1.

Les 4 scripts batch sont disponibles sur GitHub en Open Source. Ils sont donc auditables pour s’assurer de leur intégrité. Selon le fichier Readme du repository, Zeffy a créé les scripts batch en faisant de l’ingénierie inversée sur le KB4012218 de Microsoft. Puis il a comparé les nouveaux fichiers et ceux présents sur son PC et a découvert 2 fonctions « IsCPUSupported(void) » et « IsDeviceServiceable(void) » au sein de wuaueng.dll. Zeffy a donc modifié cette DLL pour que l’appel de la fonction CPU bascule en mode « supporté ». Les mises à jour peuvent alors être effectuées.

