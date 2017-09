Une souris anti-tremblements

L’invention pourrait se révéler très utile pour les millions de personnes souffrant par exemple de la maladie de Parkinson et qui ne peuvent utiliser, à cause de leur trouble, un ordinateur. IBM annonce avoir mis au point un adaptateur pour souris pour PC qui élimine le mouvement du pointeur causé par les tremblements involontaires de la main.

Ces tremblements sont en fait « filtrés » grâce à un principe qui reprend les systèmes utilisés pour stabiliser l’image d’une caméra. L’adaptateur est conçu pour fonctionner sur n’importe quel PC et système d’exploitation. L’adaptateur ne nécessite pas de programme additionnel pour fonctionner et se branche entre l’ordinateur et la souris. On peut ajuster la sévérité des tremblements à corriger et activer ou désactiver l’appareil au besoin. L’adaptateur peut également être programmé pour éliminer les clics multiples involontaires de souris résultants d’un doigt tremblant. Big Blue annonce également qu’il a accordé une licence de distribution pour son adaptateur de souris à Montrose Secam Limited, une petite compagnie d’électronique britannique. Celle-ci prévoit fabriquer et vendre l’appareil, appelé «Assistive Mouse Adapter» pour moins de 100 dollars. Selon la Fondation internationale du tremblement essentiel, on dénombre près de 10 millions de personnes affectées par ce trouble aux États-Unis. Et d’après l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 750 millions de personnes dans le monde souffrent de tremblements de la main.