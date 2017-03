Unpacked 2017 : qu’attendre du Galaxy S8 de Samsung ?

C’est en fin d’après-midi que seront dévoilés les smartphones Galaxy S8 et S8+ de Samsung dans le cadre de l’évènement Galaxy Unpacked 2017 qui sera organisé à 11 h à New York. Soit 17 heures de ce côté de l’Atlantique. Une présentation retransmise en live à cette adresse.

Au fil des indiscrétions, nous avons pu découvrir une offre de haut de gamme, proposant un écran allongé d’une résolution de 2960 x 1440 points. Cet écran bord à bord à gauche et à droite sera également très proche des bords haut et bas du smartphone. Conséquence de ce choix : aucun bouton physique en façade. La prise audio reste toutefois conservée.

Autre point connu, l’adoption de puces ARM 64 bits gravées en 10 nm. Un Snapdragon 835 de Qualcomm ou un Exynos 8895 de Samsung, suivant les modèles et marchés. Des solutions surpuissantes. Qui devraient proposer des fonctionnalités avancées de protection contre d’éventuelles surchauffes de la batterie.

Des téléphones toujours plus intelligents

Un double capteur photo arrière est pressenti, ainsi qu’une confortable quantité de RAM (4 Go) et d’espace de stockage (64 Go). Du classique donc. La DeX Station devrait permettre de transformer ce smartphone en PC de bureau classique.

Enfin, du côté de l’offre logicielle, Android sera encore et toujours présent. Certaines applications des S8 et S8+ devraient également bénéficier de la présence de l’assistant vocal de nouvelle génération de Samsung, Bixby.

À lire aussi :

Samsung espère vendre 60 millions de Galaxy S8

Galaxy S8 : l’assistant vocal Bixby en vidéo sur YouTube

Samsung présente le processeur des Galaxy S8 et S8 Plus