Update Data Festival: pas d’excuses si vous ratez l’évènement data marketing

Le data marketing monte sur le podium avec le Data Festival, le nouvel évenement NME Events. L’organisation progresse avec quelques ajustements pratiques.

Le nouvel évènement dédié à tous les acteurs du data marketing se déroulera le 28 novembre dans les Salons de l’Aéroclub (16ème arrondissement, Paris) qui s’échelonnera entre 14h00 et 22h30 entre tables rondes, des keynotes et la remise des prix de la compétition.

Tout d’abord, veuillez noter le changement d’adresse ! Initialement, nous avions évoqué un rendez-vous à la Maison de la Chimie. Aux Salons de l’Aéroclub, nous disposerons d’une capacité d’accueil équivalente.

En l’état actuel, nous disposons de plus de cinquante candidatures validées pour la compétition Data Festival, qui concernent tous les maillons de la chaîne du marketing digital (annonceurs, agences, plateformes …).

L’objectif de cette soirée est de mettre en avant les expériences et services innovants pour récompenser les acteurs professionnels de la data.

Il est toujours possible de télécharger le dossier de candidature sur le site Web dédié (avec la possibilité d’intégrer des vidéos ou des présentations).

Mais dépêchez-vous : les inscriptions à la compétition sont clôturées pour la plupart des catégories.

Les catégories toujours ouvertes sont :

=> « Prix du Meilleur dispositif de retargeting »;

=> »Prix de la Monétisation Data »;

=> « Prix Web to Store et data »;

=> « Prix de l’Intelligence Artificielle »

Réuni sous la houlette de Pascal Gayat qui développe le pôle NME Events* (photo ci-dessous), le jury du DataFestival est constitué de 29 professionnels aux expériences et compétences complémentaires, tous férus de digital… et de data.

Les membres seront sollicités d’ici la fin du mois d’octobre via un vote en ligne. La réunion finale de délibération pour la compétition surviendra le 9 novembre.

Six partenaires data soutiennent l’initiative Data Festival : SIRDATA, LIVERAMP, MAZEBERRY, ALPHALYR, MAKAZI et NEXTEDIA.

Des partenaires médias se sont également greffés à cet événement : ITespresso.fr et Silicon.fr (NetMediaEurope), Digital Business News et Ad-exchange.fr/Ratecard.

Avant la remise des prix Data Festival qui se tiendra le 28 octobre dans les Salons de l’Aéroclub (16ème arrondissement, Paris), vous pourrez participer à des tables rondes thématiques portant sur des sujets centraux comme :

– « GDPR : Challenges et opportunités pour les CMOs », animée par Jean Michel de Marchi, Rédacteur en chef de MIND Media;

– « Contexte et data : le couple gagnant de la nouvelle monétisation des médias », animée par Franck Michel, Directeur Associé de DIXER;

– « DMP pour tous : quelles stratégies pour quels objectifs ? », animée par Jérôme Sutter, Head of Digital de Filorga;

– « Acquisition : capitaliser sur les intentions grâce à la data » , animée par Philippe Guerrier, Directeur des rédactions B2B de NetMediaEurope

– « De la data à l’ultra-personnalisation », animée par Lucile Nourtier, Senior Data Manager d’Iprospect

– « IA & Data prédictive, quel véritable apport pour les CMOs ? », animée par Bertrand Lenotre, Chief Editor de Digital Business News

– « Programmatique : faut-il mettre un zeste de data dans toutes les campagnes ? », animée par Michel Juvilier, CEO de Juvilier Conseil

En guise de rafraîchissement à propos de l’organisation du DataFestival.paris, consultez notre site Web dédié.

L’inscription à l’après-midi de conférence se fait via : https://www.eventbrite.fr/e/billets-datafestival2017-37421856781

*Pascal Gayat est également organisateur du #VNUM Grand Prix de la vidéo numérique et du Grand Prix du Social Media