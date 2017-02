Télégrammes : USB type-C pour iPhone 8, Sirugue remplace Lemaire, Buffet monte dans Apple, Digora accueille EBRC

L’iPhone 8 basculerait en USB Type-C. Selon un article du Wall Street Journal, Apple pourrait tourner le dos au connecteur propriétaire Lightning dans son prochain smartphone, au profit d’un port USB Type-C pour l’alimentation et la connexion à d’autres périphériques. Un mouvement qui suivrait celui initié par les derniers MacBook et MacBook Pro qui intègrent déjà ce type de connecteur. Lightning et USB Type-C ont la particularité d’être réversibles. Pour une cohérence dans la gamme, cette bascule a du sens. Certains analystes doutent toutefois de cette orientation, en penchant pour un connecteur USB Type-C non pas intégré au smartphone, mais dans un adaptateur pour l’alimentation. Des indices seront donnés dans la prochaine présentation de la nouvelle gamme d’iPad.

Christophe Sirugue (Industrie) récupère le Numérique. Suite la démission d’Axelle Lemaire hier, c’est Christophe Sirugue, déjà secrétaire d’Etat à l’Industrie depuis la démission d’Emmanuel Macron du gouvernement, qui récupère les maroquins du Numérique et de l’Innovation. Ce socialiste de 50 ans, ancien député de Saône-et-Loire, s’est fendu d’un message sur Facebook félicitant Axelle Lemaire pour « l’ensemble de son action au sein du gouvernement ». A deux mois de la fin de la mandature, le néo ministre du Numérique devrait poursuivre les chantiers engagés par Axelle Lemaire, notamment en matière de stratégie nationale en intelligence artificielle, une orientation tout juste initiée ces dernières semaines.

Warren Buffet monte dans Apple. Via son fonds d’investissement Berkshire Hathaway, le richissime homme d’affaires américain a acheté en janvier 2017 de nouvelles actions de la firme de Cupertino. Il dispose aujourd’hui de 133 millions d’actions d’Apple, soit 2,5% de la société. Cette participation est estimée à 17 milliards de dollars. Il y a encore un an, Warren Buffet ne détenait aucune participation dans Apple. En mai 2016, il avait investi un milliard de dollars dans Apple, soit 9,81 millions de titres. A la fin 2016, il détenait plus de 66 millions de titres. Quand on interroge Warren Buffet sur les raisons de cet investissement, il répond : « parce que j’aime bien la société. Il y a encore un vaste marché qui est aujourd’hui non adressé ».

Digora fait entrer EBRC à son capital. Le spécialiste des bases de données Digora ouvre son capital au luxembourgeois EBRC, opérateur de datacenters spécialisé dans l’hébergement des applications critiques. Les deux sociétés expliquent que leur alliance vise à mettre sur le marché de nouvelles offres de services combinant leurs savoir-faire respectifs. Les fondateurs de Digora, Renaud Ritzler et Gilles Knoery expliquent : « L’entrée à notre tour de table d’un partenaire industriel tel qu’EBRC, marque une étape significative du développement de Digora. Outre la pérennité et la crédibilité amenée par ce partenariat, il va aussi nous permettre de consolider et d’accélérer notre croissance, tant sur le plan national qu’international ». La société de services de Strasbourg (110 personnes, 21 millions de chiffre d’affaires) espère notamment développer ses activités de Cloud broker sur Oracle Cloud, Azure ou AWS. « Ce partenariat stratégique va permettre à nos deux sociétés de constituer un centre d’excellence et d’expertise phare dans le domaine de la gestion des données sensibles, tant en France, que dans les pays francophones (Luxembourg, Belgique, Suisse…) », assure de son côté Yves Reding, le Pdg de EBRC (220 personnes, 70 millions de chiffre d’affaires).