Les ventes d’iPhone en léger recul chez Apple

Apple vient de livrer les résultats de son second trimestre de l’exercice décalé 2016-2017. Avec un chiffre d’affaires de 52,9 milliards de dollars, en croissance de 4,6 % sur un an, la firme américaine se porte bien. Le bénéfice net est lui aussi en progression, de 4,9 %, à 11 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice net par action en données corrigées prend 10,5 %, à 2,1 dollars.

Des résultats positifs donc, mais qui n’arrivent pas à satisfaire les marchés. Sur le Nasdaq, l’action Apple prenait hier +0,63 % pour atteindre les 147,51 dollars. Elle a perdu dans les échanges hors séance (-1,84 %), et retombe ainsi à 144,80 dollars. L’objectif à un an se fixe en moyenne à 152,5 dollars, et l’action reste orientée à l’achat.

Forte baisse en Chine

La raison de ce mécontentement des marchés tient aux ventes d’iPhone, qui sont en baisse. Apple a ainsi écoulé 50,8 millions d’iPhone sur le dernier trimestre, contre 51,2 millions un an plus tôt. Cette baisse de moins de 1 % en volume n’a toutefois pas d’impact sur les revenus, qui s’affichent en légère hausse. Problème, les analystes comptaient sur 52,3 millions de smartphones écoulés. Autre source d’inquiétude, des ventes en Chine qui s’écroulent de 14 % sur un an, à 10,7 milliards de dollars.

Les ventes d’iPad baissent elles aussi : -13 % en volume (8,9 millions d’iPad vendus) et -12 % en revenus (3,9 milliards de dollars). L’arrivée des nouveaux MacBook Pro permet toutefois aux machines macOS de reprendre des couleurs : +4 % en volume (4,2 millions de Mac vendus) et +14 % en revenus (5,8 milliards de dollars). Enfin, les services sont toujours au plus haut : 7 milliards de dollars ; +18 % sur un an.

Crédit photo : © Janitors via Visual Hunt / CC BY