Pour la première fois, les ventes de smartphones reculent en France

Le marché de l’électronique grand public français se porte bien. Grâce aux smartphones ? Non, précise Gfk, qui constate une baisse des ventes sur un an de 6 %.

20,2 millions de smartphones ont été vendus en France en 2016. Un chiffre en baisse donc, pour la première fois. Deux phénomènes sont en cause ici. Tout d’abord la montée des ventes de téléviseurs, poussée par la démocratisation de la TNT HD… et l’Euro de football. 6,5 millions de télévisions ont ainsi été vendues en 2016. +30 % sur un an. Les finances des consommateurs n’étant pas extensibles, le renouvellement de certains smartphones a été repoussé.

Seconde raison expliquant cette baisse des ventes, un marché arrivé à saturation. La plupart des Français sont maintenant équipés d’un smartphone. Le marché passe ainsi d’une phase d’équipement à une phase de renouvellement. Et ce n’est pas l’arrivée de la 4G qui devrait être en mesure de renverser la vapeur. Il faut donc s’attendre à d’autres baisses dans le futur. Probablement plus marquées que les -6 % de 2016.

Montée de 5 % en valeur

Il est à noter toutefois que si le marché des smartphones est en recul en volume, il progresse en valeur. +5 % et 3,7 milliards d’euros. Gfk explique ce phénomène par un engouement en faveur des terminaux mobiles à grands écrans.

Globalement, les offres de milieu de gamme premium prennent le pas sur les solutions d’entrée de gamme. Les utilisateurs étant passés de la découverte à une utilisation relativement avancée des capacités de leurs smartphones, il est logique qu’ils optent pour des modèles plus perfectionnés.

Crédit photo : © Vladru – Shutterstock