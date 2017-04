Verizon combine AOL et Yahoo dans une nouvelle structure, Oath

Verizon vient d’annoncer qu’il lancera une nouvelle entité cet été, Oath. Une société qui regroupera les actifs Internet de Verizon et de Yahoo. Et adressera ainsi plus d’un milliard de personnes, au travers de plus de 20 marques et offres.

Parmi ces marques, nous trouvons AOL et ses filiales : Engadget, Huffington Post, MapQuest, MovieFone, TechCrunch… Et côté Yahoo, des offres comme BrightRoll, Flickr et Tumblr. En plus de ses propres services, bien entendu. Certaines offres étant assez similaires, il faut s’attendre à quelques rapprochements.

Fin de parcours pour Marissa Mayer

Voici donc l’épilogue du rachat des activités Internet de Yahoo par Verizon, pour un montant de 4,8 milliards de dollars. Une opération rendue compliquée par les affaires de piratage massif de Yahoo qui ont été révélées dernièrement. Le reste de Yahoo continuera sa course en tant qu’Altaba, une nouvelle société d’investissement. Gérant essentiellement les actifs détenus dans le géant chinois du e-commerce Alibaba.

Il est à noter que Marissa Mayer ne devrait pas avoir sa place chez Oath. Un point qui n’a toutefois pas encore été officiellement confirmé. Oath devrait être dirigé par Tim Armstrong, CEO d’AOL. C’est d’ailleurs lui qui a dévoilé le nom de la nouvelle société via un tweet.

