Verrouillage et mode PiP pour Windows 10 Creators Update

Microsoft vient de livrer la Build 1531 de Windows 10, dans le cadre du programme Windows 10 Insider Preview. Une version de test qui ajoute encore de nouvelles fonctionnalités à ce qui deviendra Windows 10 Creators Update.

Un mode Picture in Picture permet de présenter Skype ou des vidéos (affichées via l’application « Films et TV ») dans une fenêtre placée au-dessus des applications classiques. Une fonctionnalité pratique.

Autre avancée proposée dans cette version de test de Windows 10, le verrouillage dynamique de la session utilisateur. Ce dernier passe par la détection de votre présence. Du moins celle de votre smartphone. Si ce dernier s’éloigne de la machine, l’écran est automatiquement verrouillé. Pratique là encore.

Project Neon, pour un design mieux léché

Quelques indiscrétions sur le projet Neon ont également filtré. Le design de l’OS sera entièrement transformé, avec une interface utilisateur refondue et – encore – modernisée. Effets de flou et animations seront omniprésents. Le tout pourrait arriver avec la mise à jour de Windows 10 qui suivra la Creators Update. Soit en fin d’année 2017.

Une première copie d’écran permet de se faire une idée du look des applications de Windows 10, une fois Neon exploité.

À lire aussi :

Microsoft va booster Edge au sein de Windows 10 Creators Update

Windows 10 Build 15014 fait le ménage sur les PC

Windows 10 Cloud déjà en fuite sur la Toile