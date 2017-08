VMware se met à l’heure d’OpenStack Ocata

Si la disponibilité officielle de VMware Cloud on AWS a marqué l’ouverture de VMworld Las Vegas, d’autres annonces sont survenues.

Entre nouveautés et mises à jour, les solutions de l’éditeur visent plus que jamais à permettre aux clients d’exécuter, gérer, connecter et sécuriser n’importe quelle application sur n’importe quel terminal ou Cloud, comme l’a rappelé sur scène le CEO Pat Gelsinger.

Parmi les évolutions, la distribution VMware Integrated OpenStack est passé en version 4 et assure l’interopérabilité avec les directives OpenStack Foundation 2017.01, à savoir Ocata.

Integrated OpenStack permet aux utilisateurs de déployer et opérer des Cloud OpenStack (en open source) sur l’infrastructure Software-Defined Data Center (ou SDDC) de l’éditeur logiciel qui demeure une filiale du groupe Dell EMC.

VMware s’illustre en supportant l’exécution d’applications en conteneurs aux côtés des applications traditionnellement exécutées dans l’environnement Cloud Open Source.

La nouvelle version supporte également vRealize Automation, qui automatise la fourniture des services d’infrastructure, et améliore l’évolution et l’isolation des Clouds OpenStack à travers le support multi-vCenter.

vRealize Network Insight 3.5 et Cloud Foundation 2.2

Côté réseau et sécurité, vRealize Network Insight bascule en version 3.5 et supporte la planification des micro-segmentations, la modélisation des applications exploitant les composants natifs d’AWS.

Elle offre également une visibilité plus profonde des infrastructures de réseau et de sécurité. De quoi faciliter la surveillance des déploiements NSX et de répondre à la conformité PCI (Payment Card Industry).

Sur le front du Cloud privé, VMware Cloud Foundation 2.2 entend simplifier le déploiement des Cloud avec les nouveaux supports de vSphere 6.5 Update 1, vSAN 6.6.1, NSX 6.3.3, et Horizon 7.2.

10 000 utilisateurs pour vSAN HCI

Pat Gelsinger s’est également réjoui que l’offre de solutions hyperconvergées vSAN ReadyNodes atteint aujourd’hui les 10 000 utilisateurs. Et le nombre de partenaires fournisseurs s’est élargi à une douzaine dont Dell, Fujitsu, Lenovo, NEC, et Supermicro.

VMware introduit pour l’occasion HCI Acceleration Kit, un cluster préchargé dans vSphere et vSAN et fourni par les partenaires.

Autre annonce, AppDefense qui vise à répondre pro-activement aux menaces en exploitant l’infrastructure de vSphere pour répondre à la stratégie de sécurité. AppDefense fait parti de la suite de services en SaaS VMware Cloud Services également annoncée à Las Vegas.

Pour l’ouverture de VMworld, nous évoquions dans notre édition d’hier l’arrivée de Discovery, un service d’identification des workloads sur plusieurs sites, Network Insight, dédié à l’analyse du trafic, et Cost Insight, pour le contrôle des dépenses Cloud. S’y ajoute Wavefront by VMware, une plate-forme de suivi et d’analyse des métriques.

Lire également

VMworld : VMware Cloud on AWS est enfin disponible aux USA

VMware s’empare d’Apteligent, un accélérateur de performances

Clef de chiffrement stockée en dur : VMware aussi