VMware s’empare d’Apteligent, un accélérateur de performances

Il y a à peine un mois, VMware rachetait Wavefront, une start-up spécialisée dans la gestion de portefeuille d’applications Cloud. L’éditeur de solutions de virtualisation et pour le poste de travail continue ses emplettes en annonçant le rachat d’Apteligent.

Il s’agit d’une start-up lancée en 2011, initialement connu sous le nom de Crittercism, qui a commencé par éditer un outil d’analyse des performances des applications mobiles et des données. Au fil du temps, cette solution s’est transformée en une plateforme à destination des développeurs, pour comprendre différents paramètres, comme les rapports de panne, des informations sur le réseau, ou analyser les comportements des clients et améliorer les expériences des utilisateurs.

Sur le plan financier, Apteligent a levé 50 millions de dollars depuis son lancement. Parmi les investisseurs, on peut citer Scale Venture Partners, GV, Shasta Ventures, KPCB, AngelPad et AOL Ventures, ainsi qu’Accenture et VMware.

Unifier les silos au sein de l’entreprise



« Nos données visent à unifier les silos de l’IT, le marketing et les différents métiers », précisent dans un blog, les co-fondateurs d’Apteligent, Andrew Levy et Robert Kwok. Ils considèrent « avoir la capacité de modéliser et de prédire comment les performances d’une application influencent les revenus, l’attrition et l’engagement. Apteligent cible les données à valeur ajoutée et les recommandations pertinentes pour accélérer la transformation numérique des entreprises ».

Pour VMware, cette acquisition va permettre de « combiner la solution d’analyse de performances d’Apteligent avec sa plateforme de poste de travail numérique et renforcer sa gamme de services multi-cloud ». Apteligent va trouver sa place dans le portefeuille de services de gestion et de monitoring de VMware pour offrir aux clients une gestion des performances de bout en bout, des terminaux mobiles aux infrastructures via du Cloud public ou privé.

