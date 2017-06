Waymo confie la maintenance de ses voitures autonomes à Avis

Les grands acteurs du monde IT avancent leurs pions sur le marché des voitures autonomes.

Waymo, filiale d’Alphabet (maison mère de Google), vient de signer un accord de partenariat avec Avis Budget Group. Une des plus grandes sociétés de location de véhicules au monde. Avis Budget sera chargé de gérer les 600 minivans Chrysler Pacifica autonomes utilisés dans la région de Phoenix (entretien, nettoyage, etc.).

Rappelons que les véhicules de Waymo ont envahi la ville de Phoenix, où ils risquent de très fortement concurrencer taxis et transports en commun (voir à ce propos notre précédent article « Google/Waymo prête ses véhicules autonomes aux habitants de Phoenix »). Cet accord pourrait déborder rapidement des frontières de la ville de Phoenix.

Apple s’allie à Hertz

Un autre accord aurait été signé entre deux autres géants : Apple et Hertz Global Holdings. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino se serait rapprochée du loueur de véhicules afin qu’il teste ses technologies de conduite autonome.

Les véhicules autonomes devraient signer une nouvelle façon de se déplacer et d’utiliser une voiture. Mais également de nouveaux usages et business models. Pour Avis et Hertz, proposer des véhicules autonomes reviendra à louer des voitures avec chauffeur… électronique.

