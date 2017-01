Web : Mozilla devient Moz://a

Mozilla, en charge de multiples solutions informatiques, dont le navigateur web Firefox, propose sa nouvelle identité visuelle. Le logo de Mozilla se transforme en Moz://a. Un choix qui n’est pas ://ogique pour l’organisation, qui rappelle ainsi qu’elle œuvre avant tout autour du web. La référence au fameux http:// précédant l’adresse d’une page web n’aura ainsi pas échappé aux technophiles.

« C’est pour répondre à la mission d’assurer qu’Internet demeure une ressource publique, mondiale, saine, ouverte et accessible à tous, que la nouvelle identité de marque inclut l’empreinte du web », explique Mozilla dans son communiqué.

Le héraut d’un web ouvert

Ce nouveau logo est le fruit d’une réflexion de 7 mois. Il se veut le reflet des préoccupations de Mozilla. À savoir, proposer un web plus ouvert et plus sûr. Ainsi, l’organisation a au fil des années de plus en plus investi autour de la sécurité du web. Au détriment parfois de certains de ses logiciels.

« Mozilla souhaite être identifié comme le porte-drapeau d’un web sain. Un web où tous les internautes peuvent explorer, découvrir, créer et innover sans barrières ou limites. Un web où le pouvoir est entre les mains des internautes, pas d’une poignée de personnes. Un web où protection, sécurité et identité sont respectées. »

À lire aussi :

Transparence : Mozilla et Apple soutiennent Microsoft dans son combat

Mozilla corrige une faille critique touchant Tor dans Firefox

Support multicœur : Mozilla promet du mieux pour 2017