Télégrammes : WhatsApp rétabli, Succès du Raspberry Pi Zero W, CEO de Rackspace démissionne, Cisco acquiert l’équipe de Saggezza

WhatsApp : reprise du service après une panne majeure. Une panne globale a affecté la messagerie instantanée WhatsApp dans la nuit de mercredi à jeudi, mais le service de communication instantanée de Facebook fonctionne de nouveau normalement. Un grand nombre d’utilisateurs dans le monde a été affecté, même s’il reste difficile d’avoir une idée précise de l’impact de cette panne empêchant l’envoi et la réception de messages. La base installée de WhatsApp compte 1,2 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. Contacté par Business Insider, un porte-parole de WhatsApp assure que les perturbations sont liées à un dysfonctionnement interne et non à un éventuel piratage. Ces perturbations sont survenues alors que le groupe Facebook présentait ses résultats financiers du premier trimestre 2017.

250 000 Raspberry Pi Zero W vendus. 2 mois après son lancement, la déclinaison sans-fil du micro-ordinateur connaît un franc succès souligne la Fondation Raspberry Pi. En février dernier, le Pi Zero W (pour wireless) ajoute une connectivité sans-fil avec l’intégration du WiFi au standard 802.11n et du Bluetooth 4.0. Cet apport fait doubler le prix du micro-ordinateur qui atteint 10 dollars. Pas de quoi rebuter les intéressés ; un quart de million d’unités vendues a donc trouvé preneur. Face à ce succès, la Fondation a décidé d’ouvrir un peu plus son réseau de distribution avec 13 distributeurs référencés supplémentaires dans différents pays à travers le monde.

Le CEO de Rackpsace s’en va. Après 10 ans de services, Taylor Rhodes a annoncé sur le blog du pionnier du Cloud sa démission de la direction de Rackspace à compter du 16 mai prochain. Le message intitulé « pourquoi je quitte Rackspace » donne quelques détails sur son choix. Le CEO assure partir sans amertume et en bons termes avec le nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Apollo Global Management. Jeff Cotten prend le poste de CEO par intérim ; Taylor Rhodes annonçant que le conseil d’administration est à la recherche d’un nouveau patron. Pour la suite de sa carrière, Taylor Rhodes va prendre la direction d’une petite société dans une autre ville, société qui, assure-t-il, ne sera pas en concurrence avec Rackspace.

Cisco acquiert l’équipe de la start-up Saggezza. Dans le jargon anglo-saxon, on appelle cela une opération de ‘acqui-hire’. Cisco vient de mettre la main sur les talents de Saggezza, une start-up spécialisée dans l’analyse de données. Elle a été fondée en 2006 et propose des solutions analytiques et de dataviz à destination des services financiers. Mais ce qui intéresse l’équipementier, c’est l’expertise des équipes de Saggezza pour développer des plateformes analytiques sécurisées en mode Cloud. Cette poignée de spécialistes va rejoindre le groupe d’ingénierie réseau pour les entreprises et se pencher plus particulièrement sur la Digital Network Architecture (DNA), une tour de contrôle des activités numériques allant du datacenter, aux applications en passant par la sécurité et les processus métiers. Les deux sociétés n’ont pas dévoilé les éléments financiers de cette opération.