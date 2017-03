« Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, nommée Creators Update, qui sera déployée, à partir du 11 avril 2017, sur les 400 millions d’appareils Windows 10 dans le monde. »

Par ces quelques lignes, Microsoft, signe le lancement prochain de sa nouvelle édition de Windows 10. La firme de Redmond précise toutefois que tous n’auront pas accès à la Creators Update dès le 11 avril.

Premier axe fort de cette mise à jour, la 3D. Avec l’arrivée de Paint 3D, mais aussi de la galerie d’objets et de créations Remix 3D. Les casques de « réalité mixte » seront pris en charge par l’OS et proposés par divers constructeurs, dont Acer, Asus, Dell, Lenovo et HP.

Navigation web et sécurité

Autre avancée d’importance, la navigation web. Edge monte en puissance, avec la capacité – enfin ! – de gérer les groupes d’onglets. Mais aussi de lire des vidéos Netflix en 4K et la prise en charge des livres au format ePub. Plus fonctionnel, Edge pourrait convaincre les utilisateurs réticents de franchir le pas, du fait de sa légèreté et de ses performances.

Le dernier volet qui devrait intéresser les professionnels est celui de la sécurité. Avec l’entrée en lice de Windows Defender Security Center. Un panneau de contrôle rassemblant tous les paramètres de sécurité de l’appareil. Windows Defender Advanced Threat Protection et Office 365 Advanced Threat Protection opèrent également un rapprochement, afin de gagner en efficacité.

À lire aussi :

Windows 10 Creators Update, une officieuse disponibilité

Les connexions limitées de Windows 10 laisseront passer certaines mises à jour

L’Europe s’inquiète toujours du devenir des données collectées par Windows 10