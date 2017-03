Windows 10 Creators Update dès le 5 avril… pour les plus pressés

Windows 10 Creators Update, la nouvelle édition de l’OS desktop de Microsoft, sera livré le mardi 11 avril 2017. Soit d’ici une semaine et demie. Toutefois, il sera possible d’installer cette mouture de Windows quelques jours avant… en passant par une procédure de mise à jour manuelle.

« Pour ceux d’entre vous qui souhaitent obtenir la Creators Update tout de suite, vous pourrez lancer la mise à jour manuellement, à partir du 5 avril, via Update Assistant », explique John Cable, director of program management Windows Servicing and Delivery chez Microsoft.

L’Assistant de Mise à jour de Windows 10 est accessible à partir de cette page web du site de l’éditeur. Un simple clic sur « Mettre à jour maintenant » permet de télécharger l’assistant de mise à niveau de Windows 10, lequel se chargera d’aller télécharger les fichiers voulus. Avant de lancer la mise à jour vers la Creators Update.

Machines en eMMC : installation par USB recommandée

Cette même page propose l’outil de création de support permettant de créer une clé USB ou un DVD d’installation de Windows 10. Une méthode à privilégier sur les machines disposant de peu d’espace disque disponible. Sur ces dernières, il n’est en effet pas possible d’opérer une mise à jour, l’ancienne copie de l’OS ne pouvant cohabiter avec la nouvelle, faute de place. Il convient alors d’opter pour une réinstallation complète de l’ordinateur.

Crédit photo : © Microsoft