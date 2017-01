Windows 10 Creators Update aussi taillé pour le mobile

Quelques jours après avoir livré la build 15002, Microsoft a mis a disposition une nouvelle version de test de Windows 10 Creators Update : la build 15007. Réservée aux bêta-testeurs enregistrés dans le programme dédié de l’éditeur, les « Windows Insiders », cette nouvelle preview s’adresse à la fois aux PC desktop et aux smartphones officiellement éligibles à Windows 10 (dits « Fast ring »).

Si la build 15007 s’adresse aux deux environnements informatiques, les innovations apportées se distinguent selon les plates-formes. Le PC a droit a des améliorations du navigateur Edge à travers le partage d’onglets avec les applications, l’importation de données issus d’un autre navigateur (favoris, historique de navigation, mots de passe…), une option de pré-téléchargement ou encore une amélioration de Web Note, l’outil d’annotation de pages, qui affiche désormais l’ensemble des couleurs proposés dans Windows Ink.

Une dizaine de nouveautés pour les Windows Phone

Notons également la possibilité de retrouver dans le centre de notifications (Action Center) les liens vers les derniers documents ouverts en ligne lorsque l’on passe d’un PC à un autre. Ce qui simplifiera leur récupération pour poursuivre le travail commencé. L’affichage d’une barre de progression en cas de téléchargement devrait également voir le jour dans la zone des notifications. L’outil de reconnaissance faciale connaît également des améliorations, notamment pour l’enregistrement des caractéristiques du visage. Enfin, la capture d’écran et le recadrage de l’image peut désormais se faire intégralement au clavier. Signalons aussi l’apparition d’une nouvelle icone qui autorise le téléchargement de nouveaux thèmes pour l’OS depuis le Windows Store (capture ci-dessous).

L’offre mobile bénéficie pour sa part d’une bonne dizaine de nouveautés, nombre d’entre elles étant héritées des améliorations précédemment apportées au PC. A commencer par la possibilité de mettre en pause les mises à jour système introduite dans la build 15002. La gestion d’identité sur l’Azure Active Directory (AAD) simplifiera la synchronisation des mots de passe, profils Wi-fi, favoris de Edge et autres données depuis un Windows Phone dans le cadre de l’usage en entreprise. Il est également désormais possible de réinitialiser une application mobile à son état initial (nécessaire en cas d’instabilité au fil du temps, par exemple). Un système de rappel d’événements à partir de Cortana est introduit et il est désormais possible de chiffrer les données stockées sur la carte SD par défaut amovible.

Grand nombre de bugs corrigés

Cette nouvelle offre de la future version de Windows 10 corrige également son lot de bugs des précédentes réalisations. Ils sont trop nombreux pour être édités ici et nous vous renvoyons à cette page pour les consulter en détail. Notons que, selon les retours des utilisateurs, les améliorations que propose aujourd’hui Microsoft pourraient ne finalement pas être conservées dans Creators Update. La prochaine occurrence finalisée de Windows attendue dans le courant de l’année, en avril prochain selon les dernières rumeurs, permettra de le vérifier.

